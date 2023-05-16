搶人才｜消息：香港人才清單大增至50項專業　醫療專業建築業上榜

本港不少行業出現人才荒，為便利僱主輸入外地人才，據了解，政府今日（16日）公布擴大「香港人才清單」，由目前13項專業，大幅擴至50個。新清單中，包括涉及醫療程序的13個醫療專業如醫生、牙醫、護士等，以及建築業的專業工種如測量師、土木工程師、水電專家，和有利於推動香港中西文化交流中心發展的專才。



僱主如要引入人才清單內的專才，可獲豁免市場供應測試，即直接提出申請而無須證明本地招募困難。屬於清單上的專才，申請人經評核後，可享有「優秀人才入境計劃」的入境便利，即在「綜合計分制」下獲得30分額外分數。



▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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僱主可直接申請聘用清單上專才 毋須證明本地招募困難

政府在2018年制訂首份香港人才清單，當局稱為更有效及聚焦地吸引高質素人才，以配合香港經濟高增值及多元化的發展。經2021年檢討，清單現時涵蓋13項專業，屬香港經濟發展當前至中期最需要的人才，如精算師、資深金融科技專才、創新及科技專家、造船師、創意產業及表演藝術專才等。

人才清單所列的專業，展示香港最需要並合資格透過「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」獲得入境便利的人才。

在前兩者計劃下，僱主如欲招聘填補的職位空缺屬「人才清單」表列的行業和專業領域，可獲豁免市場供應測試，即直接提出申請，而無需證明本地招募困難；符合人才清單要求的申請人經評核後，可享有「優秀人才入境計劃」下的入境便利，在「綜合計分制」下獲得30分額外分數，成功的申請者在來港前無需事先在港獲得聘用，並可攜同受養人來港定居。

▼2月22日 財政預算案重點▼



清單增13個醫療專業、建築業及文化藝術專才等

目前的13項專業主要集中在資訊科技專才，針對本港現時各行各業欠缺勞動力，據了解，當局今日公布將香港人才清單大增近三倍至50項專業，範圍相當廣泛。其中醫療程序的13個醫療專業都會上榜，即醫生、牙醫、牙齒衞生員、護士、助產士、中醫、藥劑師、職業治療師、物理治療師、醫務化驗師、視光師、放射技師及脊醫，不過並非免試可來港執業，由相關政策局與相關界別商議在註冊制度下，讓外地專才可來港執業。

建築業是另一個上榜的大界別，涉及土木工程、屋宇裝備、工地、機電、測量等的專才；另一界別是針對推動香港發展成中西文化交流中心，因此一些從事藝術推廣、文化遺產修復的專才，也會納入新清單內。

不論內地或海外，只要屬清單上列明的專才，都可成為人選。據悉，納入清單的專業，仍需符合本地註冊制度，當局期望業界之後討論審批安排。