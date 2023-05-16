警設新防罪網站　真一哥蕭澤頤讚「戲中一哥」石修：似過好多警察

警務處今日（16日）舉行「安全城市．香港」網站啟動禮暨「安全城市大使」委任儀式，警務處處長蕭澤頤表示，撲滅罪案有賴市民合作，期望市民可以成為警隊的「眼和耳」，見疑即報。



蕭澤頤又與曾飾演「一哥」的石修輕鬆對談，打趣說石修「似過好多在職警察」。石修提到現時騙案的騙子不似騙子，會說花言巧語騙財，提醒市民如有懷疑要致電「防騙易」18222。



頒授委任狀予47位安全城市大使

警務處防止罪案科推出全新防罪網站「安全城市．香港」，以及「安全城市大使」計劃，加強防罪宣傳及教育工作，警務處處長蕭澤頤將頒授委任狀予47位安全城市大使。

蕭澤頤致辭時表示，社群參與預防罪案是警隊策略方針，撲滅罪案有賴市民及社區通力合作，他期望市民可以成為警隊的「眼和耳」，見到可疑事件、人物及物件盡快舉報。

他又表示，新設立的「安全城市．香港」網站，提供個人、處所保安的防罪資訊快速連結，亦設有教育資源，將防罪訊息帶入校園，網站有為遊客提供旅遊小貼士。他指，警隊新成立的「罪案警報聯網」WhatsApp 群組，至少有200萬人收到防罪訊息。

警務處處長蕭澤頤與藝人石修對談，警隊為石修拍攝「一哥」照片。（歐嘉樂攝）

「處長」石修與「一哥」蕭澤頤對談惹來一片笑聲

啟動禮邀請藝人石修與蕭澤頤對談，以輕鬆方式分享防騙訊息，石修表示，「好多導演監製都話我形象正面，好有警察feel，你話似唔似？」蕭澤頤打趣說：「似過好多在職警察。」惹來台下一片笑聲，石修又笑言要投考警隊，蕭澤頤即表示警隊已調整入職要求，着石修找他報名。

石修表示，有時為了演戲效果，導演會找他飾反派，「要唔似騙子嘅人，壞人唔似壞人，先令人失去戒心」，正如現實世界，沒有騙子會承認自己是騙子，而且手法五花百門，任何手法用到盡，用好聽的說話哄人騙人，是糖衣陷阱，呼籲市民如有懷疑致電18222「防騙易」熱線。他又指，日常生活有很多突發事情，市民要時刻警愓，避免成為受害者，誤墮法網。

蕭澤頤又說，早年已看石修飾演警員，形容他「仕途」厲害，「2019喺《PTU機動部隊》只係一位警司，轉頭2019年尾升埋做警務處長，佢前途係非常之好。」他又笑言，石修早於他「擔任」處長，要稱呼他為「石sir」。大會亦展示一幅石修在警總拍攝的「一哥」相。