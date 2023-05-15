消委會｜網購騙案破頂　轉數快變「騙數快」　留言「已PM」或有伏

新冠疫情爆發後，港人減少出外購物，網購逐漸成為日常生活一部份，騙徒亦覷準時機網上詐騙，由疫情剛開始時的口罩、洗手液等防疫物資，至最近的演唱會門票及外幣兌換，種類五花八門。



消委會最新一期《選擇》指出，據警方數字顯示，自疫情爆發後，接獲的網購騙案便劇增逾三倍，去年更高達8,135宗創近年新高，消委會列出網購騙案的兩大慣常手法，並教市民五招以提防假專頁。



網購騙案創新高，市民要小心可疑交易。

常見手法一：轉數快變「騙數快」

騙徒會假扮賣家，在社交平台、討論區或買賣平台，以發表帖文或開設專頁，甚至假冒同名店舖出售貨品，但收款後便會失去聯絡或封鎖買家的帳戶。大部份騙徒均以個人名義的「轉數快」收取騙款。

常見手法二：空頭支票、假入數字暪騙賣家

騙徒亦會假扮消費者，或稱彈票黨，在買賣平台主動接觸出售二手名錶、手袋等奢侈品賣家。騙徒先會訛稱有興趣光顧，並存入空頭支票至賣家的銀行戶口，或以假入數紙暪騙賣家，製造付款假象。

賣家可能因未查閱銀行戶口的結餘，直至出貨後才發現款項未成功到帳。此外，銀行「戶口結餘」更新，不代表已成功過數，「可用結餘」才可真正確認。

五招提防假專頁 「已PM」代表有伏



1. 在Facebook的「專頁資訊透明度」，可看清專頁過往的改名記錄、建立日期及管理員所在地。若該專頁為新開設，或經常改名，或管理人身處境外卻聲稱本地商戶，則意味存在一定風險。

2. 留意社交平台專頁的正評及留言，若大部份正評及留言均是外籍人士，而店主回覆「已PM」，亦是高危訊號。

3. 提防以「轉數快」轉帳至個人帳戶收款。由於除了香港身份證外，部份境外身份證及護照亦可登記帳戶，因此實名登記亦不代表「轉數快」安全。

4. 在搜尋器平台輸入商戶名稱、網址、手機號碼、「轉數快」戶口號碼等，若結果出現負面評論，亦要加倍留意。

5. 網購付款前可到守網者網站（CyberDefender.HK），以「防騙視伏器」，輸入賣家資料，如商戶名稱、網址、手機號碼、「轉數快」戶口號碼等，以評估詐騙風險。

去年8135宗網購騙案 籲用「防騙視伏App」

警方數字顯示，接獲的網購騙不斷攀升，2018年及2019年分別為2,187宗及2,194宗；惟疫情爆發後，數字則暴增逾三倍，2020年及2021年分別為6,678宗及6,120宗，去年亦再「破頂」上升至8,135宗。

消委會提醒，警方已在今年二月推出詐騙陷阱搜索器「防騙視伏App」，透過整合市民的詐騙舉報、其他機構公布的詐騙資料，及資訊安全公司的實時評分等，以紅橙黃紫四種顏色，為市民評估詐騙風險。