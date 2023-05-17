馬鞍山火人案｜夫婦擾亂秩序罪脫　律政司上訴　官押後裁決

馬鞍山於2019年11月發生火燒人事件，一名地盤工追截黑衣示威者時，在天橋與群眾爭執，被潑燃料及點火。一對夫婦涉在場以粗口指罵地盤工，被控在公眾地方擾亂秩序罪，受審後被判無罪。律政司以案件呈述方式提上訴，今(17日)在高等法院審理。律政司一方陳詞時強調，涉案地盤工非「講還講，唔會郁手」的人，當時他情緒激動，有人著他不要動手。他相當可能會因涉案夫婦的說話，而使用暴力，但原審裁判官未有考慮。法官聽取陳詞後，押後裁決。



女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲），原被控於2019年11月11日，在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋公眾地方，作出喧嘩或擾亂公眾秩序行為。

律政司要求案件發還原審裁判官重新考慮

律政司一方今陳詞指，原審裁判官忽略涉案地盤工X會否因兩名被告的行為，而相當可能使用暴力。律政司一方解釋，X不是一個「講還講，唔會郁手」的人。當時他情緒激動，對圍觀指罵他的不忿，而現場其他人曾著X不要動手，案中證據充份，但原審裁判官未有考慮。

律政司一方又指，原審裁判官未有考慮案發時的社會環境。律政司一方解釋，X和他人的爭執是當時敏感的議題，包括國民身份認同。而兩名被告的行為，會維持，甚至加劇相關衝突，而當時X被多人指罵，是敵眾我寡。原審裁判官郤疏忽以上因素，未有考慮因兩被告的說話，相當可能令在場人士持相反意見人，對X使用暴力，尤其有些人較容易使用暴力。律政司一方認為，案件應發還原審裁判官重新考慮。

女被告陳海雲和男被告鄺耀文(圖)被裁定在公眾地方擾亂秩序罪成，律政司以案件呈述方式提上訴。(資料圖片)

被告律師認為 原審裁判官己考慮當時政治環境

兩名被告的代表律師指，控方強調X就兩名被告說話的反應。惟律師強調，原審裁判官已充份考慮在場人士的反應，包括X的反應，又指律政司一方在原審時，亦未有帶出此點，質疑現時才提出此質疑，並不公允。律師亦指，若因被告的行為，引發X作出襲擊，反問是否應控告X。律師並強調，以X的反應，未能達致他相當可能使用暴力。

律師亦指，原審裁判官在宣讀裁決前已表明，本案是法律問題而非政治問題。此外，兩被告和X當時的爭議，便是涉及中港予盾，律師不認為原審裁判官沒有考慮當時的政治環境。律師亦指，原審裁判官已根據現場人士的反應，認為他們屬一班「動口不動手」的人

律政司一方回應時指，他們在原審陳詞階段，已指出兩名被告對X作出挑釁。

案件編號：HCMA224/2022