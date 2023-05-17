懲教署為在囚青年提供職訓考試　去年319人次報考　飲食業佔五成

懲教署現時會為21歲以下在囚青年提供職業訓練及考試，協助他們獲釋後重投社會。受疫情影響，去年參與職業訓練考試有319人次，較2018年下跌四成，當中最多在囚青年報考飲食業有159人次，佔整體近五成，其次是美容美髮業有71人次，建造及工程業亦有37人次。



懲教署向在囚人士提供職場訓練，例如在烘焙工場受訓4至6個月，可獲得資力架構及職訓局認證。（資料圖片/孔繁栩攝）

保安局局長鄧炳強書面回覆立法會議員查詢指，懲教署會為21歲以下的青少年在囚人士提供半日制教育及半日制的職業訓練課程，其中13項半日制的職業訓練課程，涵蓋商業實務、創意多媒體製作技術、咖啡店運作、西式小點及甜品製作、屋宇裝備、美容護理、髮型設計等。

過去5年在囚青年參與職業考試數字。（保安局文件）

報考美容美髮業、洗衣業分別有71及37人次

懲教署會安排參加認證機構的考試，以獲取市場認可的資歷，從而提升就業能力或於日後報讀銜接或進階課程，協助獲釋後重新融入社會，由2018至2022年，在囚青年參與職業訓練考試人次受疫情影響有所下跌，分別為536、386、266、423及319，去年最多在囚青年報考飲食業有159人次，美容美髮業、洗衣業、建造及工程業、商業及電腦應用和環境服務分別有71、37、21、18及13人次。

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去年與都會大學合作支援在在囚修讀人士

懲教署又指，於2022年10月推出「『招』『職』創未來」計劃，為在囚人士提供「一條龍」的培訓及工作發展機會，內容包括生涯規劃、所內培訓、獲釋後實習、正式聘請，以及師友計劃。

懲教署亦會安排合資格教師，為21歲以下的青少年在囚人士提供初中至高中程度的教育課程，並協助參加香港中學文憑考試。至於專上教育方面，懲教署於2022年10月及2023年4月分別與香港都會大學及八所大學教育資助委員會資助大學簽訂合作備忘錄，為正修讀專上課程的在囚人士提供提供助學金、安排學分轉換及課程銜接。