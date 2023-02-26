懲教署250「更生先鋒領袖」參加大灣區尋根之旅　4月5月分批啟程

懲教署舉辦「青年國民教育系列：尋根文化之旅」第二階段的大灣區尋根之旅，今日（26日）揭幕，約250名年齡界乎13至19歲的「更生先鋒領袖」將到訪大灣區10個城市交流，認識中國文化及當地發展，親身和大灣區城市的年輕人實地交流，了解大灣區當前的發展狀況。



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更生先鋒領袖將會在4月及5月分批啟程，而之後舉行的閉幕禮中，亦計劃邀請10個城市的年輕人來香港參與。

署理保安局局長卓孝業擔任今日開展禮主禮嘉賓，並與中聯辦警聯部部長陳楓和懲教署署長黃國興一同主持啟動儀式。卓孝業致辭時表示，透過「尋根文化之旅」第二階段的活動，更生先鋒領袖學員可以親身和大灣區城市的年輕人實地交流，了解大灣區當前的發展狀況，並抓緊國家發展的機遇，於未來投身建設美好香港和貢獻國家行列之中。

陳楓在致辭中亦提到，粵港澳大灣區建設是國家戰略，中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，全力支持青年成長成才，並鼓勵更生先鋒領袖可透過是次活動為將來到大灣區乃至祖國不同省市區發展事業、繪就人生奠定基礎。

「尋根文化之旅」由更生先鋒領袖總監李曠怡統籌，今日開展禮特別邀請了大灣區10個城市拍攝介紹短片，更安排每個城市的青聯領導和本地學生，在線上即場歡迎開展禮中的香港青少年。他表示，這個安排可以將香港和大灣區10城市的青少年拉近距離，之後實地交流時會更貼地和深入。