中電源動推首個一站式商用電動車租賃充電服務　冀達車輛零碳排放

電動車在香港日益普及，不過實行商業車隊電動化，可能需要面對前期高昂成本購置電動車及充電設施、公共充電設施供應是否足夠等問題。中電控股旗下中電源動集團今日（17日）宣布與Avis Hong Kong合作推出香港首個一站式電動車租價及充電服務，主要服務物流公司、車隊營運商和建築業界等，協助企業以具成本效益的方案轉型至綠色運輸，進一步支持香港2050年前實現車輛零碳排放目標。



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中電源動與Avis Hong Kong合作推出的電動車租價及充電服務，會按客戶電動車轉型計畫和業務需要，實地考察公司作業場所地，然後度身訂造和規劃電動車租賃及充電方案，例如建議所需的電動車數量，以及相應的充電設施和數量，並會購置及安裝充電設施於客戶公司範圍內。

客戶可揀選由AVIS提供的車款和租車數量，車款包括輕型貨車和房車，品牌涵蓋Porsche, Mercedes-benz, BMW, Tesla, Nissan, Maxus, BYD等。AVIS Hong Kong 董事長戴康怡指，目前電動車數量佔公司車隊總庫存30%，希望來年會陸續增加到50%。她亦指，未來會加入其他車型，包括5.5噸貨車。戴透露，目前已與幾間公司洽談有關服務，這些客戶平均至少租用約20至30輛電動車。

有意租用電動車的公司，只需於合約期内向中電源動繳付月費，當中已包括 租車費用及該月充電服務費用。中電源動集團副總裁吳永豪表示，合約期一般為3至8年，但也可按客戶需求彈性而定，如由2年到12年亦可行。充電服務費分為兩種，第一種是按用量計算，設最低用量要求繳付；第二種則按固定月費繳付。

另外，月費涵蓋多項配套服務，包括24小時緊急支援服務、汽車保險、汽車牌費、接送車服務、恆常車輛檢查、後備車輛、洗車服務以及充電設施和汽車的維修保養等。

客戶也可享用由中電源動設計的雲端管理系統及手機應用程式，輕鬆管理旗下車隊，實時了解充電設施的使用狀況、用電數據和電動車的充電狀況，因應業務需要靈活調配。