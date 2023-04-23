多聲道｜電動車要普及　必須先解決充電位分布失衡

電動車龍頭廠商Tesla早前宣佈，因製造工藝及成本控制改善，調整其部份型號價格，最高減幅達14.7%。隨著製造商的努力，電動車製造成本將持續下降，本來有助促進電動車的普及和推廣，奈何本港充電位不足、分佈失衡問題持續，大大打擊了車主轉用電動車的意欲，長遠亦影響爭取2050年前實現碳中和的目標。



來稿作者：蔡裕龍



本港許多電動車車主都飽受有車無電充之苦，上屆政府發表的《電動車普及化路線圖》目標為2025年有不少於5,000個公共充電器。截至去年底，全港確實已有5,434個公共叉電器，按年增加738個，這數量看來是提前達標，但成功跑數並不等於解決了問題。由於當中分「慢叉」、「中叉」及「快叉」，不同充電器的叉電所需時間差距甚大，「慢叉」充滿電需時差不多19小時，「中叉」及「快叉」的分別約8小時、2小時；可是現時「快叉」僅有998個，佔整體約18.4%，「中叉」2,983個，佔54.9%，餘下的1,453個都是乏人問津的「慢叉」標準充電器，暫時亦未見政府有淘汰「慢叉」的時間表。

政府2021年公布電動車普及化路線圖，未來將增加公共充電站，並考慮實施充電收費制。（資料圖片／余俊亮攝）

除此以外，這些公共充電器分布嚴重失衡，新界區明顯偏少，其中大埔更僅得67個，而村落多而需求較大的元朗區，亦只有221個充電站。相反，發展已趨穩定的港島區，例如佔地較少的灣仔區，現已有380個、中西區更有多達392個。這反映當局只按現時情況佈局，欠缺前瞻性，令資源錯配。眾所周知，隨著未來北部都會區將成為本港中心地帶，區內人口快速增長、公路持續增多，駕駛需求也會上升，未來電動車活躍行駛地區勢必轉向新界，元朗區、北區等充電站需求必定大增，政府應集中在這些地區建設充電站，方為上策。

數據顯示，今年首兩個月本港電動車增長已逾4,000輛，即平均每9.5輛電動車爭一個公共叉電位。歐洲議會亦於3月正式通過法案，2035年後將禁止銷售新燃油和柴油汽車，意味著電動車將很快成為主流，香港未來的汽車市場亦會有類似改變，故充電位不足及分佈失衡必須盡快解決。當務之急，除了將「慢叉」升級外，未來也應以設立「快叉」公共充電站為主，政府亦應全面研究全港電動車車主分佈，包括研究各區需求，妥善規劃未來興建的位置和時間表，平衡不同區域之間的充電位數量和供求。

隨著電動車日益普及發展，政府也可把握這個機遇，積極引導市場轉型，進一步鼓勵車主轉向使用潔淨能源的車輛，尤其要加大力度推動商用車轉為電動車，這當然要同時提供配套，建設更多充電站方便商用電車「快叉」是重點之一。政府可與商界合作，推出措施提供誘因，例如稅務優惠、津貼，以鼓勵發展商在停車場或商場等項目增設更多充電位。

行政長官李家超率領立法會考察大灣區，議員陳紹雄在深圳提到香港的電動車推廣，表示充電設施極不普及。（李家超facebook）

據去年《深圳特區報》報道，截至去年11月底，深圳全市累計建成並投入使用的新能源汽車充電站約12萬個，當中包括公用快充3.8萬個，其中月亮灣充電站項目，最快5分鐘已可為電動車充電近八成。政府可考慮引入相關技術於本地大規模推廣使用，並推動本地減碳同時亦引入內地以至世界各地的先進電動車、充電設施的技術，顯示積極邁向低碳社會的決心，這同時也有助吸引全球資金、企業和人才來香港發展。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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