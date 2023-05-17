督察涉非禮懷孕店員　辯方指被告不欲談金錢等問題　和事主拉扯

已婚高級督察涉非禮懷孕三個月女店員，並事後提出支付逾百萬元，以換取對方不追究，案件今（17日）在九龍城法院續審。事主X接受辯方盤問，同意知悉被告「有啲錢」，被告亦曾向其展示乘搭私人飛機的片段。辯方則指出，被告並沒有非禮X，反而是X提及辭職及金錢一事，被告因而感不快欲離開，但遭X拉扯，X庭上否認；另據承認事實，被告事後送院，證實有適應障礙症及身上有酒氣。



被告李卓賢，33歲，被控一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

同意被告「有啲錢」 看過被告乘坐私人飛機的照片

庭上讀出經修訂的承認事實，被告事發後到醫院接受治療，身上有酒氣，血液驗出有酒精，並確診適應障礙症，轉介至精神科跟進。

X之後接受辯問，同意被告在其印象中「都叫有啲錢」，曾看過被告乘坐私人飛機到日本的照片。就X早前指被告案發時身上沒有酒氣，辯方指當日警方到場後，被告便暈倒須送院治理，質疑若被告真的有強吻X，X必然會聞到其身上的酒氣。X則強調當時的確沒有聞到酒氣，又稱不清楚被告事後須送院。

辯方指X當時的衣領高至喉嚨位置 被告不可能伸手入內摸胸

辯方續指，若X遭強吻時的確如其所言緊閉嘴巴，不可能會發出涉案片段中「喂啊」等聲音。X解釋指，她當時有成功推開被告，並趁此時間呼喊。辯方另指，X當時身上連衣裙的衣領高至喉嚨位置，質疑被告沒有可能從其衣領伸手摸X胸部。X則指，該連衣裙是很有彈性的針織材料，很容易扯開。

辯方之後指出，X當日到休息室內飲水，期間向被告提及想辭職及要求他幫手。被告當時不想談論該話題，走到被告身後的貨架位置，X則繼續談及錢的話題。被告因而感到生氣並稱：「妖」，然後想離開休息室，但因遭X阻擋去路而站在白色凳上。X之後多次拉扯被告的手，被告則不斷「揈」開X。X對以上說法一概不同意。

案件編號：KCCC218/2022