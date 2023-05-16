已婚督察涉非禮懷孕婦　被告知已報警自爆是警察　事主夫：咁又點

已婚高級督察涉非禮懷孕三個月女店員案，今午（16日）在九龍城法院續審，控方播出店舖內的閉路電視片段，拍到被告在事發前在店內流連，又向事主X說：「真係好誇張喎﹗真係谷奶。」又問X是否隆胸。至事發後X的丈夫到場，被告曾向X的丈夫下跪，稱是無心之失，又說可用餘生補償他們夫婦，更問X的丈夫是否曾飲醉酒，X丈夫回應：「飲醉都唔會揸你個friend個波。」被告後來得悉X夫已報警便說：「我係警察。」X丈夫說：「咁又點？」



被告李卓賢，33歲，否認一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，猥褻侵犯X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告曾在電話訊息讚X漂亮

控方下午在庭上讀出多個X和被告在案發前的WhatsApp訊息，被告曾稱：「正，可以見到你收工，好變態，媽媽都唔放過」。X稱被告之前曾讚她漂亮，而「好變態」一句則是指被告形容他自己。

此外，被告又在訊息表示：「我唔蝦大肚婆，生完先推你落Toilet 」。被告又曾發訊息「無心插J生花柳」，X稱不明其意思。

閉路電視拍到被告在店內流連

控方之後播放案發當日店舖內閉路電視拍到的片段，並見到被告非禮事件發生前，被告有在店內流連，當時被告向X說：「真係好誇張喎！真係谷奶。」被告又問X：「隆胸啊？」X回答：「黐線！」

影片收錄到X不斷叫喂及唔好

另一段片段則拍到店舖畫面，鏡頭未拍到被告和X，但有錄到X不斷叫「喂」、「喂呀」和「唔好呀」。X稱她當時在店內休息室遭被告非禮，她不斷叫：「喂。」及要求被告停手。

被告說無咗份工X街跳樓死

控方又播出其他片段，顯示非禮事件發生後，X的丈夫到達店舖並和被告對話。被告向X夫稱無心之失，多番致歉，更聲言只有X可救到他。被告又說要離開，並說：「我呢一刻有梗要嘢。」並說：「我賠番一球畀你呀。」X的丈夫則說：「唔係有錢大哂。」並指責被告「蝦」X，被告強調：「我無心蝦佢㗎！」又指：「我無咗份工，真係X街跳樓死」。

影片見被告向X丈夫下跪

被告又向X丈夫說：「我可以照顧你小朋友，呢個係我欠你哋兩公婆…… 用我嘅餘生補償番畀你……」又反問X的丈夫是否曾飲醉酒，X丈夫回應：「飲醉都唔會渣你個Friend 個波。」被告後來知事件已報警後說：「我係警察。」X丈夫即反駁說：「咁又點？」此外，片段顯示被告曾在X丈夫面前下跪。X稱他之前並不知此事，現在看片段才知。

曾向X抱怨常與妻吵架

X又稱，被告事發前許久曾向她抱怨與妻子經常吵架，當時X安慰他說：「夫妻一定會經歷呢啲嘢。」

辯方律師指X在談及「谷奶」的對話，X口供稱她當時沒有回應，庭上卻說她是敷衍被告。片段所見，X當時有笑並回應說：「黐線！」問X當時是否輕鬆，X稱她只是敷衍回應。

案件編號：KCCC218/2022