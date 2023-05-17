Baby-Clan苦主上門追討爆爭執警介入　買家：3月下單至今仍未發貨

嬰兒尿片網店「Baby-Clan」今年3月爆出銷售爭議，事隔兩個月仍未平息。據了解，昨日（16日）有大批家長上門追討，惟店方報稱「無貨」、「無現金」，雙方爆發爭執，最終驚動警方上門調停，「Baby-Clan」辦公室今日（17日）落閘未有開門。



有「苦主」向《香港01》投訴，3月至今先後3次下單，出貨日子一直延期，最近系統報稱5月上旬派貨，但今日查看依然顯示「備貨中」，已聯絡多名苦主計劃明日（18日）一同再上門追討。



5月16日，有大批家長到「Baby-Clan」辦公室追討。（讀者提供相片）

「Baby-Clan」苦主群組近日流傳，有家長「成功在屯門辦公室取得退款」，消息傳出後，周二(16日)有大批家長上門申索，惟最終不歡而散。今日辦公室門外張貼告示，指昨日發生「特別事件」影響當日出貨安排，今日暫停對外開放，以便集中安排出貨。

店主稱無貨兼無現金 警着家長向消委會求助

警方表示，周二下午3時許，多名家長持套票上門取貨時，店主報稱「無貨」，亦有家長要求退款，但店內沒有足夠現金，雙方出現爭執，店主遂報警處理，警方到場後初步調查認為事件不涉及刑事成份，建議家長向消委會或海關求助，案件列「糾紛」。

「Baby-Clan」今日（17日）辦公室門外張貼告示，指昨日發生「特別事件」影響當日出貨安排，今日暫停對外開放，以便集中安排出貨。（讀者提供相片）

苦主稱3月下單拖到4月 至今未收貨

「苦主」家長徐小姐向《香港01》表示，根據「Baby-Clan」規定，每位家長每21日可以下單換領6包尿片，她由3月至5月先後3次下單，系統至今仍然報稱「順延至2023年5月上旬或前，系統會隨着備貨情況而更新派遞時間」。

徐小姐現時手持約20包尿片套票，涉款大約1000元，她無奈地指：「3月話4月送，之後話運輸問題遲咗，4月張單都仲未收到，之後又話5月頭派貨，依家都5月中喇，都未出貨。」據她了解，有家長持百幾包尿片套片，動輒7000至8000元。

自稱公司職員報稱被「拖糧」

徐小姐指出，如果申請退款，需要清空戶口，再等35個工作天，程序複雜，「講真各位媽媽都係要片啫，都唔係要錢，大家咪每21日落單囉，但積壓到依家都未有貨」，她指不少家長計劃明日（18日）連同區議員上門追討。

同時，近日有自稱「Baby-Clan」的職員指控公司「拖糧」，報稱公司「未找清日本條數，就算有貨都畀行家先，少部份做下樣出貨畀啲媽媽，如果唔係根本唔可以有流動資金找數」。《香港01》正向「Baby-Clan」查詢。