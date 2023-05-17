九巴工會指近月數百員工離職　嘆生活壓力增加　促今年加薪8%

撰文：黃偉倫
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香港走上復常之路，市民人流逐漸增加。汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會，今日（17日）與九巴資方會面，提出今年加薪8%。九巴分會主任黎兆聰表示，不少公用事業，包括電費及煤氣等加價，員工生活壓力增加；而且近期出現離職潮，涉及數百人，包括車長、站長及工程人員等。他續指，有七成以上會員，支持加薪8%。
九巴表示，設有恆常機制制定薪酬調整方案，會因應公司營運情況和財政能力，參考政府及其他公營機構的指標，考慮社會經濟狀況和通漲等因素，再提升員工的薪酬待遇。

數百人領雙糧後離職

九巴於疫情期間，曾經兩度凍薪，直至去年全體員工加薪3.5%。黎兆聰引述資方指，現時客量仍較疫情前少一成，再加上油價升幅，九巴面對財政壓力。不過黎批評，資方只要求員工共渡時艱，卻未承諾改善員工待遇，促請九巴今年加薪8%。

黎兆聰指，近年物價騰貴，不少公共事業包括電費及煤氣費等都上漲，增加員工生活壓力，現時有七成會員支持加薪8%。他又指，九巴今年初發雙糧後，有約數百人離職，包括車長、站長及工程人員，其中有人轉為駕駛旅遊巴及跨境車輛。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰（歐嘉樂攝）

九巴：參考政府及其他公營機構的薪酬指標

九巴回應表示，九巴及龍運均設有恆常機制制定薪酬調整方案，會因應公司營運情況和財政能力，參考政府及其他公營機構的指標，考慮社會經濟狀況和通漲等因素，提升員工的薪酬待遇。九巴續指，會與員工保持溝通，期望達成共識。

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