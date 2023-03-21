呈祥道巴士撞壆︱工會指該線車長休時間僅3分鐘　或影響行車表現

一輛九巴昨日（21日）沿呈祥道往葵涌方向，駛至清麗苑對開時失控剷上分隔石壆，車身傾側，多名乘客被困。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰今日表示，涉事的290A巴士屬長途路線，車長休息時間可能只得3分鐘，情況不理想，或影響行車表現。他又提到，調車督察不停為車長加插工作，「一去到個站就趕佢走（開車），3分鐘（休息）都冇㗎基本上。」

黎兆聰又指，近期九巴管理層不少職位由「巴士迷」出任，「當𠵱間公司好似喺度玩咁樣。」



+ 7

長途車應有9分鐘休息時間

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰今日在商台表示，涉事的290A巴士屬長途路線，客量非常高，一兩年前已向公司管理層反映車長需要同時兼顧290及290A線，290A更較290多出11個站，出車時間十分趕急，休息時間相對較少，或影響行車表現。



他指昨日是星期一，交通比較繁忙，回總站後約3分鐘休息後便要繼續工作，情況不理想，「去個廁所返嚟要開車」，認為應要有充分時間休息，要有9分鐘休息才算合理。

黎兆聰又提到，調車督察不停為車長加插工作，「一去到個站就趕佢走，3分鐘都冇㗎基本上。」

黎兆聰指近期公司的管理層不少是「巴士迷管理」，「當𠵱間公司好似喺度玩咁樣」。（歐嘉樂攝/資料圖片）

工會質疑管理層由巴士迷擔任「好似玩」

黎又指，工會一直有與巴士公司交流，但近期九巴有不少「巴士迷管理」，公司過往一直不會聘請巴士迷作管理層，現在的巴士迷管理層「當𠵱間公司好似喺度玩咁樣」，曾經令車長「甩咗更」。

荔枝角消防局局長梁建明在同一節目表示，該宗意外因未能即時確定車身是否平衡，所以要用繩索、鋼索、快速穩定杆等鞏固車身，再根據座位、傷勢等拯救乘客。

調消防車駛近巴士作支撐

他指事發後派出一部消防車駛近巴士傾斜一邊的車身，以防巴士失去平衡亦有消防車作支撐，減低上層乘客受傷風險，同時亦要求乘客切勿任意在車上走動。對於有乘客表示聞到汽油味，梁建明指只要現場無火花、明火，未必有燃爆危險。

+ 2

肇事巴士傾側約28度屬運輸署安全範圍

都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強指，肇事巴士傾側約28度，屬於運輸署定下的安全範圍內，以致未有造成全架巴士翻側。他認為，若再發生巴士傾側意外，下層乘客應移動到較高位置的一邊，保持車身平衡，協助上層乘客疏散，但乘客切勿自行落車，一旦傾斜的巴士車身重心改變，可能會整架翻轉。