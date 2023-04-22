九巴90周年首展出英國雙層電動巴士　90歲前員工憶由創辦人面試

1933年成立的九龍巴士今年踏入90年，九巴今日（22日）在沙田車廠舉行90周年嘉年華活動，展出多部古董巴士，更首次展示九巴第二部雙層電動巴士，英國亞歷山大丹尼士Enviro500EV，充電約2.5小時，續航力達300公里，料載客量達120人。嘉年華吸引逾萬名市巴入場。



九巴亦向6名1933年或之前出生、服務公司逾30年的員工頒發榮譽嘉許大獎，當中包括一名與九巴同年同月出生的90歲前守閘員、售票員及調查員李國榮。他憶述當年面試官是九巴創辦人之一、時任總經理雷瑞德，「他曾說加入交通行業是艱辛的工作。」



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萬名巴士迷入沙田車廠參加90周年嘉年華

九巴今日在沙田車廠的90周年活動，其嘉年華吸引逾萬名市民入場，設有古董巴士及最新的雙層電動巴士展覽，VR虛擬巴士體驗及3D素描打印等遊戲攤位。參觀者可登上多部古董巴士，並參觀首次展出的九巴第二部雙層電動巴士。

九巴稱，展出的雙層電動巴士為英國亞歷山大丹尼士Enviro500EV，充電約2.5小時，續航力達300公里，足以應付九巴多數路線的全日行程，其電池分別置於車底、車尾及樓梯底，可有效盡用車廂空間。該款雙層電巴總載客量預計有120人，將是全港載客量最高的純電動雙層巴士，並設有「水冷系統」與「電池管理系統」，有效管理電池溫度及監察電池狀態，延長電池壽命及提升效能。

九巴首次展出第二部雙層電動巴士，為英國亞歷山大丹尼士Enviro500EV。（九巴提供）

九巴亦首次展示車廠天台的活動式太陽能板，當晚間天台泊滿巴士時，48塊太陽能板會維持摺疊的狀態，只佔用一個巴士車位；當日間天台的巴士外出接載乘客，工程人員便會拉開兩側的拉架，展開太陽能板發電，共佔用三個巴士車位。這組太陽能板預計每日可產生64千瓦的電力，為九巴工程人員常用的淋浴熱水爐供電。

90歲前老守閘員：總經理面試即說入行工作艱辛

九巴今日亦向6名1933年或之前出生、服務公司逾30年的員工頒發榮譽嘉許大獎，獲獎者之一，前守閘員、售票員及調查員李國榮在1933年前4月出世，與九巴同年同月誕生，今年一樣90歲。

他於1955年加入九巴，1996年退休。他憶述當年面試官是九巴創辦人之一、時任總經理雷瑞德，「他曾說加入交通行業是艱辛的工作，須熟悉交通的運作，經過他親切的關懷及勉勵，使我感到加入了一個美好的大家庭。」

九巴亦向15名不同職系中年資最長的現職員工頒發「90周年長期服務大獎」，另有3名「九巴之友」義工隊成員獲頒「90周年義工大獎」。九巴向他們頒發的獎座以九巴巴士站排隊鐵欄使用的石座，重新打磨製成。 另外，九巴今次亦向5名加入九巴30年以上，一直保持最良好駕駛紀錄的車長，頒發「90周年安全大獎」。

至於今日的慶祝典禮則由財政司副司長黃偉綸擔任主禮嘉賓，黃致辭時表示，九巴訂立清晰的零排放目標，包括計劃在2040年，將全線車隊提升至新能源巴士，亦自行研發在巴士車頂安裝的太陽能板裝置，節省巴士耗油量，政府期望未來繼續在新能源巴士、智慧出行、自動駕駛系統等不同方面緊密交流合作。

九巴主席梁乃鵬則稱，會加倍努力積極回應市民對巴士服務的期望，包括配合新發展區，靈活調配巴士服務，相信可為居民及時提供交通配套。他亦宣布九巴學院提供的巴士維修課程，早前獲機電工程署認可，畢業生只要多累積3年工作經驗，便可申請為註冊技工。