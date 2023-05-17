督察涉非禮懷孕婦　事主夫稱被告下跪道歉　指若入獄「乜都無晒」

已婚高級督察涉非禮懷孕三個月女店員案，案件今（17日）在九龍城法院續審。事主的丈夫出庭作供，當日到達店舖獲告知太太遭非禮，他便立即報警並阻止被告離開。被告則兩度下跪並不斷向他道歉，哀求事主不要報警，自稱是公務員不能坐監，否則「乜都會無晒，包括我既家庭」。被告又指可以付「一球」、「兩球」，甚至向事主兒子「供書教學」、用餘生補償等。他作供亦指，是次非禮一事，對曾流產的妻子十分困擾，她至今仍須到精神科覆診。



被告李卓賢，33歲，被控一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

女店員的丈夫Y指 被告曾稱「我坐監會乜都會無晒，包括我既家庭」

事主丈夫Y供稱，他案發時收到X的電話後立即進入店舖內，X輕聲告訴他自己遭被告非禮，被告則若無其事地在店內行走。Y隨即將門閘拉下，問被告究竟做了什麼事並報警。被告則聲稱自己「無野講」，反叫Y問X，又自言趕時間須離開。Y上前阻止，雙方發生推撞。

被告隨後提出讓Y「打佢一身」，更跪下道歉稱可以付「一球」。被告又指他是公務員，所以「唔坐得監」，稱：「我無咗份工，真係會X街跳樓死」、「我坐監會乜都會無晒，包括我既家庭」，Y回應：「都係你坐啫，唔關我事」。被告之後行到休息室，向坐在裏面的X半趴半跪地說一些哀求說話，又問Y應該都試過醉酒，Y聽罷稱：「我都試過，但我唔會揸我friend嗰胸」。

事主丈夫Y作供指，被告李卓賢(圖)曾跪下道歉，稱「我無咗份工，真係會X街跳樓死」。(資料圖片)

Y續指，被告當時沒有任何反駁說話，反而將「一球」加價至「兩球」，更稱願意為Y的兒子供書教學，會用他的餘生協助X一家。被告其後推開後門跑走，Y從後追上，最後制服被告。

Y透露妻子曾流產 醫生吩咐儘量不要讓X情緒激動

Y另指，從事零售業的X自然會有些熟客，亦知道X有稱呼某熟客為「阿哥」，但他未有查證對方是誰，事前他亦不認識被告。

被問及為何在未了解事情經過便決定報警，Y自言與X 自中學開始交往，認為沒有理由「要向一個幫我生BB既女人作出任何懷疑」。Y另透露，X在案發前數月曾試過流產，醫生有吩咐儘量不要讓X情緒激動。而非禮事件對X一直十分困擾，至今仍須到精神科覆診。

案件編號：KCCC218/2022