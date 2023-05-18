播錯國歌︱港協向冰協發「書面申斥」以示告誡　向會員發完善指引

冰球香港男子隊2月底在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會（港協）其後啟動暫停香港冰球協會會員資格程序。港協今日（18日）就冰協提交的解釋及方案召開董事局特別會議商討決定，其後將與政府再進一步討論處理方式，出席董事局特別會議的成員包括港協暨奧委會會長霍震霆、義務秘書長楊祖賜等。



楊祖賜在董事局會議後見傳媒，指港協審視冰協調查報告，董事局決定就事件冰協發書面申斥，作為對屬下體育總會告誡。他稱相關懲處必須反映播錯國歌的嚴重性，要有警剔作用，故會予以嚴厲書面申斥，而非普通書面警告。



另外，楊指港協會更完善相關指引，包括體育總會出賽前必須向港協領工具包出賽，並確保主辦機構書面簽收及由領隊現場核實，倘主辦機構拒絕聆聽或核實，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實。



冰球港隊二月底在波斯尼亞作賽後，主辦方賽後播放國歌出錯，港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，冰協於限期最後一日（4日），向港協提交全面書面解釋及企業管治改善方案。港協15日表示將在今日就冰協提交的解釋及方案，召開董事局特別會議商討決定，其後將與政府再進一步討論處理方式。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼

