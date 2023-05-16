播錯國歌｜Google拒把正確國歌置頂　梁熙出席國際會議跟進

港隊代表出戰的多項國際賽事時接二連三發生播錯中國國歌事件，有人歸咎於Google拒把正確國歌置頂所置。正在新加坡出席「數碼經濟與貿易研討會」的立法會議員梁熙，借機會與與會的Google亞太區貿易與競爭力的部門主管跟事件，他引述Google代表指按搜尋熱度區分排名的政策是全球性及一致，並無針對中國香港。



梁熙向Google亞太區貿易與競爭力的部門主管跟把正確國歌置頂（梁熙FB圖片）

梁熙稱，他向Google代表指出，早前不少國際比賽播錯中國國歌的低級錯誤，與Google搜尋引擎未有剔除不合規及不合法的資訊有關，即使今天再搜尋香港國歌，置頂的影片仍然是與港獨有關的歌曲。他引述對方回應指，按搜尋熱度區分排名的政策是全球性及一致，並無針對中國香港，亦因此不會作出干預，以維持搜尋的自由，對方亦指如果有法庭命令，Google 必定會跟隨，移除相關資料。

梁熙在會面中質疑，萬一有人張貼違法資訊，例如殺人教學的貼文，Google是否同樣會以同樣標準，放任不法份子濫用自由名義傳播違法訊息？他引述對方稱只要資訊違法，一定會按法規移除。因此，梁熙認為不作干預的「政策」亦非鐵板一塊，會視乎情況而決定。

梁熙相信，《義勇軍進行曲》是香港的正確國歌，是鐵一般的事實，任何人以任何的方式將其他歌曲錯誤地形容為我們的國歌，便有機會違法，Google既然同意會移除違法資訊，便有責任按法規移除。他希望Google不要忘記「don't be evil」的企業座右銘，處理違法資訊，一同努力避免播錯國歌事件再發生。梁熙亦希望，政府繼續與Google 交涉，要求對方將違法資訊移除，甚至考慮循司法渠道跟進。