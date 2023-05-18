考車路試輪候時間愈來愈長　申訴署主動調查　可研究記錄考車過程

駕駛考試輪候時間愈來愈長，考生隨時需輪候近一年。申訴專員公署今日（18日）表示，去年1月至今年3月共接獲40宗有關駕駛考試的投訴，包括有考生不滿輪候時間等。申訴專員趙慧賢表示，運輸署有需要檢視現行駕駛考試安排的流程，並認為可以研究運用科技，為駕駛考試作客觀記錄，以助當局更有效處理考試投訴及上訴個案。就此，公署會展開主動調查，並歡迎市民於6月18日或之前，將意見送達公署。



申訴專員公署就駕駛考慮展開主動調查（資料圖片）

根據運輸署資料，在2010年，95%路試是在接獲電單車、私家車及輕型貨車駕駛執照申請後的82天內開始；然而，截至2023年5月7日，非商用車輛（包括私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車）路試的平均輪候時間，為223天至317天不等，即7至10個多月。

申訴署指，不及格的考生的重考日期，一般在其學習駕駛執照有效期（12個月）屆滿之後，考生如需在下一次路試前接受駕駛訓練，便須重新申領學習駕駛執照，增加成本與不便。另外，由於路試的及格率並不高，以2020年為例，私家車及輕型貨車路試（合併試）的及格率分別為31%及25%；2021年則為30%及24%，因此不少考生受到影響。

不及格的考生如需在下一次路試前接受駕駛訓練，便可能需重新申領學習駕駛執照。（資料圖片）

另外，運輸署禁止考生在駕駛考試期間攝錄，但有市民向申訴署投訴，質疑運輸署禁止以行車記錄儀，記錄駕駛考試過程的決定和理據。公署留意到，駕駛考試的上訴個案數目呈上升趨勢，而交通審裁處在處理上訴時，須考慮任何它所收取並與案相關的證據。

申訴署指，在2022年1月至2023年3月期間，接獲40宗有關駕駛考試的投訴，當中涉及考生不滿駕駛考試的輪候時間、運輸署的快期預約系統、考期編配的安排、駕駛考試的上訴與攝錄安排等事宜。就此，公署將展開主動調查。

申訴專員趙慧賢（資料圖片／廖雁雄攝）

趙慧賢表示，運輸署有需要檢視現行駕駛考試安排的流程，並考慮制定改善措施。她又稱，值得研究運輸署能否運用科技，為駕駛考試作客觀記錄，以助當局更有效處理考試投訴及上訴個案，並指公署會審研駕駛考試的安排，包括考試申請和排期的行政安排、駕駛考試的記錄，以及處理上訴的機制，並在有需要時提出改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見，市民可於今年6月18日或之前，將意見送達申訴專員公署。