播錯國歌︱港協改指引　主辦方若拒對國歌　運動員須拒出席頒獎禮

冰球香港男子隊2月底在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會（港協）其後啟動暫停香港冰球協會會員資格程序。港協今日（18日）就冰協提交的解釋及方案召開董事局特別會議商討決定。



除了決定向冰協作書面申斥以嚴厲警告，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜會後指，港協更完善國歌相關指引，包括要求體育總會出賽前必須向港協領工具包出賽，並確保主辦機構書面簽收及由領隊現場核實，倘主辦機構拒絕聆聽或核實，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實。港協周五（19日）會向體育總會就新修改進行簡報會，冀各總會提升播放國歌重視程度。



楊祖賜表示，港協在完善指引方面可做得盡善盡美，故會修改指引，務求令體育總會在特殊情況下可有規可循。新修訂包括要求所有體育總會出外作賽前，必須向港協領取工具包並帶去出賽，也需向主辦機構簽收。

港協周五辦簡報會介紹新指引 冀提升播放國歌重視程度

楊又指，如主辦方拒絕即場聆聽國歌、核對國歌名稱和國旗時，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實，港協明日會向體育總會就新修改指引進行簡報會，冀各總會提升播放國歌重視程度。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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冰球港隊二月底在波斯尼亞作賽後，主辦方賽後播放國歌出錯，港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，冰協於限期最後一日（5月4日），向港協提交全面書面解釋及企業管治改善方案。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼

