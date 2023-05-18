被控阻差　陳朗昇指曾被公開身份證　需較小心並問警員資料

網媒《Channel C》副採訪主任、記者協會主席陳朗昇於去年9月，到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被指拒向警員出示身份證。陳否認1項阻差辦公罪，案件今（18日）在西九龍法院續審時，他出庭自辯，並指涉案便衣女警要求他出示身份證時，三次很快地揮動載有委任證的卡套，自己未能看清。他又解釋曾在直播時，遭警員公開其身份證，因此較小心，並查問女警的姓名和警員編號等，以便日後有需要時作跟進。他強調當時已準備配合提供身份證，但因女警之後未有追問，他因此最終未有出示。案件押後至7月21日，由控辯雙方作結案陳詞。



被告陳朗昇，41歲。他被控於2022年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警員26781。交替控罪則指，陳在同日同地阻礙依法執行公務的女警員26781。

陳指便衣女警三席很快揮動委任證 未能看清

陳出庭時指，案發時正前往一個業主大會，並進行直播。而當時一名便衣女警向他表示「先生，身份證」，陳便問對方對方是否警員，其姓名、警員編號、駐守警區和截查原因。女警其後取出有委任證的卡套，很快地揮動。陳便再問對方姓名等問題，對方便再指「先生，合作啲」，並再次很快地揮動該卡套。

陳指未能看到委任證，遂再問相同問題，女警第三席展示該卡套。一名軍裝男警之後到達，著陳合作。而陳則向男警指他是軍裝，但便衣女警未有掛上委任證，亦未見對方任何警員的特徵。同時，陳亦從銀包取出有身份證的卡套，並準備配合。陳和軍裝男警交談期間，女警自行透露屬「旺角差館公眾活動組」。隨後，另一名軍裝男警長加入，拍陳的膞頭亦要求對方合作。由於警長指被告「阻到人」，便著他站在較後位置，陳便指向奶路臣街，反指「現場無乜人，邊到阻到」。

被告陳朗昇今自辯時，因之前曾被警員在直播中公開其身份證，因此較為小心。(朱棨新攝)

陳承認自己案發時說話大聲 但否認故意阻撓警員

陳之後再看到一名穿棗紅色衣服的便衣警署警長走近，並要求陳合作。陳便反問對方是否警員，該男子則在陳近距離揮動委任證，陳未能看到其姓名和警員編號，問：「你又係公眾活動組呀？」辯方指，根據閉路電視片段，陳當時的聲線高，他解釋因涉及業主大會當時已經開始，而他需做直播，因此自己趕時間。他又解釋，自己以往曾在直播中，被警員公開其身份證，因此對此較小心，因此向警員問相關資料，以便日後作跟進或投訴。他又指，警員聲稱作出拘捕時，未有作出警誡。

此外，陳承認當時說話大聲，並解釋因和警員身高有差距，加上兩人都戴上口罩和現場嘈吵，因此提高聲線，避免對方聽不到。他又指，以往多次被截查，該些警員都會出示委任證等，而他的身份證在直播中被公開時，該次警員都有向他透露屬新界北重案組。他又指，自己取出卡套時，已準備提供身份證，但因警長加入，而自己需回答警長問題，加上女警亦未有要求他出示，陳因此未有再出示身份證。陳否認在案中故意阻撓警員，或打算逃走。

控方盤問時指，女警有向陳解釋，因對方「斜Cut」過馬路並按著一個袋，所以截查陳。陳否認女警有作此解釋。

案件編號：WKCC3375/2022