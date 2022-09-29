陳朗昇赴英進修：半年後會回來　冀回饋「複雜多變」的香港

香港記者協會主席，網媒Channel C副採訪主任陳朗昇日前在社交平台公布，將離港赴英國牛津大學路透研究所參加學人計劃，並於今日（29日）上機離港。他表示將於6個月後、計劃結束時回港，希望把世界各地優秀新聞工作者經驗帶回香港，強調仍然會以香港記者的身份繼續報道真相、事實。



去年底已有計劃進修

陳朗昇下午抵達機場時，向傳媒表示離港計劃於去年底醞釀，當時《立場新聞》結束後「萬念俱灰、冇乜嘢做」，經朋友介紹下申請參加學人計劃並獲得接納，至今終於成行，形容心情是「悲喜交集」。他指仍然掛心記協於過去一年間，在新聞自由上所作的努力，冀傳媒日後仍會多報道。

陳指，會先到倫敦逗留兩日嘗試現場觀賞足球賽事，隨後到牛津準備10月3日開學，期望在當地見識更多，將世界不同國家優秀行家的經驗帶回香港，好好面對未來複雜多變的環境，並再三強調會回港：「我經常說，在英國的生活可以好簡單，香港人很容易適應，不過大家想不想在那長住，就看是否記掛香港，我想對我來說是這樣。」

將如實反映香港現況

陳朗昇指今時今日的香港，面對「很有趣又很無言的現況」，連其自身能否出境及今早上庭都受大眾關注，認為這不涉公眾利益。他憶述2019年前記協主席從來都是一個頗受社會尊重的位置，去進修不會有任何爭議，但現時卻不是。「我留意到網上好多人批評，說我『着草』、『唔知去邊』，爭議性是無可避免地出現了，只能用平常心去面對。」陳朗昇指，一開始就表明會回港，沒有任何隱瞞，我已盡自己所能把情況告訴大家。他表示，在海外會如實回答有關香港情況的提問，但承認日後回港會受香港現行法律規限和影響，有顧忌和考慮，「太高危的事我不會做，我都盡量去講。你問出去後也不是完整的自由？可以說是吧。」

陳朗昇於出發前接連面對多宗官司，包括上周因涉及另一宗「阻差辦公」案提堂，最終獲裁判官批准保釋候審，亦不須施加離境限制，但要交出在英住址和聯絡電話，案件押後至明年5月中開審。此外，陳朗昇亦於去年7月駕駛私家車時衝紅燈，被控「沒有遵照交通燈的指示」的傳票控罪，今日較早前在九龍城裁判法院被裁定罪成，罰款2,000元。