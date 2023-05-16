記協主席陳朗昇涉阻差　女警要求出示身份證　陳問：你點解要搜我

網媒《Channel C》副採訪主任、記者協會主席陳朗昇於去年9月，到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被指拒向警員出示身份證。陳否認1項阻差辦公罪，和1項屬交替控罪的阻礙公職人員罪，案件今（16日）在西九龍法院開審。涉案女警供稱，當日見到陳打斜越過馬路並攜有斜孭袋，思疑他有機會到麥花臣進行示威，故上前截停並多次要求陳出示身份證。惟陳在多次警告下仍未有出示，情緒激動地不斷問警員駐守地點及截查他的原因。



被告陳朗昇，41歲。他被控於2022年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警員26781。交替控罪則指，陳在同日同地阻礙依法執行公務的女警員26781。

記協主席陳朗昇被控阻差辦公罪。(劉安琪攝)

元朗業主法團在旺角場館開會

女警梁敏儀供稱，警方得知案發當天元朗業主法團會在麥花臣場館開會，現場會聚集超過100人，另事前有人在網上鼓吹媒體、居民舉牌表達不滿訴求，警方擔憂現場相當可能發生混亂。梁與其同僚遂於當日在麥花臣場館附近一帶進行巡邏。

見被告打斜越過馬路

當日早上約4時，梁在奶路臣街到染布房街一帶時，見到被告與一名灰衣男子打斜越過馬路，當時被告用左手按著身上的斜孭袋。梁思疑兩人有機會到麥花臣進行示威活動，遂與同僚上前截停兩人。

指被告不斷問你點解要搜我

梁出示委任證後，要求被告出示身份證，被告同一時間問：「你點解要搜我？」。梁解釋指因為見到被告「斜Cut」過馬路並按著一個袋，被告聞言再問：「你守邊度？」梁稱她隸屬於旺角警區活動管理組，再要求被告出示身份證。惟被告突然變得激動，大吵大鬧，重複詢問：「你點解要搜我？你守邊度？」

拿出卡套仍不斷揮動

梁遂向被告發出警告，指他若再不取出身份證會構成阻差辦公罪，但被告情緒仍然激動。一名署理警長之後到場再向被告作出警告，被告才從其斜孭袋內的黑色銀包取出一個銀包卡套，並不斷揮動該卡套，又重複上述問題，再有一名警員向被告發出阻差警告。

兩度警告被告沒有理會

警署警長張青龍到達後要求被告後退，不要阻礙街上的路人，並先後向被告作出兩次公眾地方行為不檢的警告。被告沒有理會，情緒仍然十分緊張。警長見狀叫其他警員拘捕被告，被告的雙手隨即被捉著放到背後並鎖上手扣。

審訊午續。

案件編號：WKCC3375/2022