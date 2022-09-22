記協主席陳朗昇否認阻差 案明年5月審 期間准赴牛津修讀課程
撰文：朱棨新
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網媒《Channel C》副採訪主任、記者協會主席陳朗昇，本月7到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被指拒向警員出示身份證。陳被控1項阻差辦公罪，和1項屬交替控罪的阻礙公職人員罪，案件今（22日）在西九龍裁判法院提堂，陳否認控罪，案件押後至明年5月16和17日審訊，另排期至明年4月25日再提訊。主任裁判官羅德泉亦准陳以2萬元保釋，並沒有離境限制。而陳將可如期到英國，參加牛津大學路透研究所學人計劃。
被告陳朗昇，41歲。他被控於本年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警員26781。交替控罪則指，陳在同日同地阻礙依法執行公務的女警員26781。
案件編號：WKCC3375/2022
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