院舍輸入護理員｜業界憂申請程序繁複　料最快一年後才可用盡配額

社會福利署今日（18日）宣布在6月19日推出「院舍輸入護理員特別計劃」，安老服務協會主席陳志育表示，仍要待社署解釋相關申請程序，但希望相關程序可以簡化，「以往（由勞工署審批的輸入外勞）至少要5至6個月，希望𠵱加最快2至3個月就可以。」香港買位安老服務議會主席謝偉鴻則預計，由於今次一次過增加3000個輸入護理員名額，院舍需要時間找住宿等安排，料最快一年後才可用盡配額。



輸入護理員總數不得超過7000 目前約有4000輸入護理員在港工作

政府早前宣布今年第二季推出院舍輸入護理員特別計劃，特別計劃下，就院舍業界批准的輸入護理員配額總數在任何時候均不得超過7000個，而目前在業界工作的輸入護理員約有4000人，政府料新增3000名輸入護理員可應付。

安老服務協會主席陳志育冀申請程序可加快至2至3個月

安老服務協會主席陳志育表示，仍要待社署解釋相關申請程序，但相信相關程序可以簡化，因已無須先在本地進行招聘才可以輸入外勞，「以往（由勞工處審批的輸入外勞）至少要5至6個月，希望𠵱加最快2至3個月就可以。」

康福護老中心院長鄒錚亦擔憂，以往輸入外勞的計劃都是由勞工處來負責，現時改為社署負責，能否順利交接。另外，她亦透露，現時一些外勞的申請，勞工處亦表示要交由社署的「院舍輸入護理員特別計劃」處理，擔心推出新計劃後反而會增加輸入外勞的申請時間。

陳志育認為不應就計劃「封頂」 加重對剋扣工資僱主刑罰

陳志育補充，現時增加3000個名額至7000名額仍然不足，認為不應就相關計劃「封頂」，因計劃可以有彈性，如屆時發現人手過剩才縮減名額亦可，「不過都明白𠵱個係勞工團體嘅訴求。」對於近日有不少院舍涉剋扣輸入護理員工資，他認為可以加重刑罰，如發現事件後暫停他們輸入，「相信對佢哋嚟緊已經係好致命嘅影響。」

安老服務協會主席陳志育。（資料圖片/梁鵬威攝）

院舍需為輸入護理員安排住宿 3000個新增名額料一年始用盡

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻同樣表示，希望申請程序可以簡化並設有最佳時間等指引。他解釋，現時有部份申請因不同原因有所延遲，但過往由於外勞只是佔少數，即使其未能在原訂日子上班，對院舍影響亦不大；但今次一次過增加3000個名額，如同一時間不能在原訂日子上班或會對院舍影響極大。他預料，今次增加名額院舍都需要時間找住宿等，料最快一年後才可用盡配額。

內地招聘對象以福建及廣東省為主

被問到現時香港院舍在內地招聘成果為何，他表示，現時內地應徵者亦會選擇，福建及廣東省可能仍有人有興趣來港，但如偏遠少少的地方的應徵者已對港不大感興趣，「工搵人，人亦搵工，香港係咪仲一呼百應呢？」

業界指內地薪金水平提升 憂未必太多人願意來港工作

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英則指，現時本港的薪金水平對於內地而言仍有一定吸引力，但預料當內地的薪金水平亦提升時，則未必會有那麼多人願意來港，「有得輸入就盡量去吸人嚟。」

立法會議員林振昇。（資料圖片／陳淑霞攝）

勞工界重申毋須設特別計劃 憂減少本地照顧員就業機會

勞聯立法會議員林振昇重申，不同意要設特別計劃，並舉例指新冠疫情期間亦是由現行「院舍輸入護理員計劃」酌情輸入護理員，擔心設立計劃會打開缺口，令其他行業亦仿效相關做法。他亦指，資助院舍的職員薪金是政府可以控制，惟現行計劃容許資助院舍亦可請外勞，或會減少本地照顧員的就業機會，「希望一啲環境好、人工高嘅可以留比本地嘅人。」