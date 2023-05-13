孫玉菡讚大灣區安老院舍空間大設施齊　籲長者可考慮移居內地

撰文：何瑞芬
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本港人口老化，安老宿位供不應求。勞工及福利局局長孫玉菡表示，早前赴大灣區視察當地安老院，認為國內安老院空間大、設施齊全，「最差都有雙人房，兩人共用一個衞生間」，認為長者倘想要更好的居住環境等，可選擇到大灣區安老。他指政府正從多方面考慮支援港人移居內地安老，包括以「公建民辦」模式，由政府在內地興建安老院，交由民間營運等。

勞工及福利局局長孫玉菡早前赴大灣區視察內地安老設施。（勞工及福利局FB專頁）

可參考「公建民辦」模式　研政府出資民間機構經營

孫玉菡今日（13日）在商台節目《政經星期六》表示，訪京時獲國務院港澳辦主任夏寶龍鼓勵，可善用大灣區機遇，為港人安老提供多一個選擇。他早前曾到訪大灣區參觀當地安老設施，認為大灣區土地多、人手多，相對安老成本較低，認為未來可透過政策協調及合作，給予香港長者多個選擇，「同一嚿錢過大灣區，得到更好居住環境同更好照顧，係可以探討。」

他指，當日參觀大灣區安老設施，有感國內安老院舍佔地好大，「最差都雙人房，兩個人共用一個衞生間，麻雀房又有，個院又大，有康復醫院，入面有醫生護士。」他稱正探討一些細節位，以多方模式推行灣區安老，例如參考內地「公建民辦」做法，由政府在內地興建安老院，交由民間營運等。

高才通計劃批出1萬宗申請　約一半人已來港

至於本地院舍方面，孫玉菡料未來護理員會有8,500個空缺，政府院舍輸入護理員特別計劃設7,000名額，今年年中接受申請。他再次強調計劃並非「繞過勞顧會」，指一些特別處理都有與勞顧會商談，也不時向該會匯報，又稱：「護理員不足係持續長期，唔需要斷定有冇短缺。」他又指赴京期間曾到訪商務部，確保兩地勞工受法規保障。

孫續稱，扶貧委員會正計劃引入「社區大廳」概念，即在劏房較多的地區、包括深水埗及油尖旺區等，設立「社區大廳」，讓小朋友可在設施內活動、做功課，甚至洗完澡才回家，盡量減少在劏房的時間。他稱會與商界及民間組織合作，並盡量做到一切免費，冀今年內可有幾個「社區大廳」落成。

「高端人才通行證計劃」去年底推出，孫玉菡提到計劃最新進展，截至4月底已收到2.7萬份申請，並批出1.7萬份，當中1萬人已取簽證，約5,000人已來港。他指申請人以30歲以下的年輕人為主，今年3月微調過表格後，得知大部份申請者曾從事金融工作居多。

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