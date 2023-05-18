中電鐘樓文化館明起對外開放　管理層：冀成香港新打卡點

一級歷史建築、位於何文田的中電前總部中電鐘樓，自2012 年關閉，經保育和活化後，躍變成為中電鐘樓文化館，並展出多個珍貴文物，包括原址牌匾、60年代電費手寫單等，明日（19日）正式開放予公眾免費入場參觀，讓公眾了解昔日香港電力發展。



一級歷史建築、位於何文田的中電前總部，自2012 年關閉後，大樓經保育和活化後，搖身變成一所文化館，將於明日（19日）正式開放予公眾免費入場參觀。(廖雁雄攝）

設多個互動裝置以及沉浸式體驗活動

中電鐘樓文化館內設有兩層展廳，面積超過870平方米，設有三個公眾展覽廳，位於地下及一樓位置，分別為「電力世界」、「我家故事」以及「人為．非遺」。

地下展廳以「電力世界」為主題，展出多項珍貴歷史文物，包括1950年中電舊總部原址牌匾、鐘樓的原裝鐘芯和指針、1979年首張供電予內地的電費單，以及1961年租用電器繳費收據、手寫電費單等。

場內亦設有多個互動裝置，介紹電力供應如何促進生活現代化和打造香港成為明日的「智慧城市」。市民亦可以透過互動遊戲以及沉浸式體驗活動，了解不同季節、颱風襲港的時的用電量變化。

場內亦設有多個互動裝置，介紹電力供應如何促進生活現代化和打造香港成為明日的「智慧城市」。(廖雁雄攝）

場內亦設有多個互動裝置，介紹電力供應如何促進生活現代化和打造香港成為明日的「智慧城市」。(廖雁雄攝）

展出第五代山頂纜車供遊客「打卡」

一樓展廳則由兩大展覽廳所組成，由「我家故事」講起，回溯嘉道理家族的故事，闡釋其業務跟戰後香港社會發展密不可分的關係，並介紹家族推動開展的歷史保育項目。

在「人為．非遺」展覽中以「衣與履」、「裝與飾」、「字與音」為題，展示10項非物質文化遺產項目，包括中式長衫、皮鞋、玉器、木家具、花帶編織、西金首飾、活字印刷、貼揮春、印章雕刻技藝和南音等製作技藝，希望藉此加深市民對「非遺」的保護及傳識。

館內一樓設有咖啡店，為參觀人士提供休息地方，而店外庭園放有第五代山頂纜車供遊客打卡拍照留念。

值得一提的是，館內一樓設有咖啡店，為參觀人士提供休息地方，而店外庭園放有第五代山頂纜車供遊客打卡拍照留念。(廖雁雄攝）

中電企業發展總裁：冀成為香港新的打卡點

中電企業發展總裁莊偉茵表示，1940年落成的中電鐘樓前身為中電總部，直至2012年，中電因業務需要，以及政府正對該大樓進行歷史建築物評級，才將總部搬遷至紅磡。

莊偉茵指，文化館格言為「珍視過去，敢創未來」，相信在活化後，場館可展示出香港過去的集體回憶，實現可持續發展，冀文化館能成為香港新的打卡點。

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中電鐘樓文化館展覽詳情：

日期：星期二、三、五至日（逢星期一及星期四休館，公眾假期除外）

時間：上午10時至下午6時

地點：九龍何文田亞皆老街147號中電鐘樓文化館一樓

費用：免費入場

網站：bit.ly/458PRqz