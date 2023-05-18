工作暑熱警告｜判頭僅提示　工人如常開工　憂拖長工程增建築成本

勞工處於今日（18日）下午首度發出黃色暑熱警告，歷時兩小時。《香港01》記者視察荃灣一個地盤，工人繼續工作，沒有大規模停工。有工人表示，《指引》對於他們而言作用不大，因為判頭或工人都希望盡快完成工程，休息只會拖長工期；又指該地盤的休息時間相對自由，判頭在警告生效下僅作出提示，不會硬性安排工人休息。



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記者於黃色暑熱警告生效期間，前往荃灣一個地盤觀察，工人仍然馬不停蹄工作，持續有貨車出入，有人操作吊臂起重機、燒桿及搭棚，亦有工人脫去上衣搬運木板及鐵支，只見幾人於地盤外可遮頭之處乘涼、聊天。

林先生指，黃色工作暑熱警告發出之後，判頭亦有在Whatsapp群組提示工人，但不會規定工人必須按指引休息。被問及他們獲安排休息多少分鐘，他說地盤的休息時間一向自由，覺得辛苦時，工作半小時，休息半小時，承建商亦不會「詐型」，「佢寧願你（休息），好過累低係到，佢仲驚過你啦！」

林先生（左）指，黃色工作暑熱警告發出之後，承建商亦有在Whatsapp群組提示工人，但不會規定工人必須按指引休息。（陳葆琳攝）

根據勞工處周一實施的《預防工作時中暑指引》，屬極重勞動的工作，可獲安排每小時工作15分鐘、休息45分鐘，鍾先生得悉後隨即笑言，「咁今晚12點鐘都收唔到工喎」。他表示，行業的生態「唔係話我每日要做幾多嘢」，完成工程的時間「事關自己收入」，「我一千蚊，我要做呢個單位，我係咪都一千蚊㗎啫，我做一日一千蚊，我做兩日、三日都一千蚊，我緊係一日做晒啦」，此情況下，工人固然想盡快完成相關工作。

他認為，政府所發出的《指引》只屬「形式」，對於工人而言並無意思，只是工人休息時間增加之後，延長了工程時間，變相增加建築成本，反而令判頭壓力增加，「我哋冇所謂㗎，你哋叫我唞咪唞囉。」

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有工友指《指引》無用 難違「潛規則」

另有不願具名、從事地盤工作超過40人的工人直言《指引》沒有用，每位工人仍然繼續工作，若自己想根據指引休息，「一係唔好做」，形容這是「潛規則」，「人哋老細又要畀錢，又要趕工期，個頭完成唔到，一樣罰錢㗎嘛」。他又分享，炎熱天氣之下曾於公屋地盤工作，喝12樽水都未能紓緩不適，需要到茶餐應喝下兩杯冰水才較舒服。

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