中暑指引｜雖屬建議性質沒法律效力　勞工處相信大部分僱主願配合

新的《預防工作時中暑指引》下周一（15日）起推行，政府會發放工作暑熱警告級別，為勞資雙方提供參考，以便在酷熱天氣下安排工作。



有工會關注新指引只屬建議性質欠法律效力，或未必有僱主跟隨，勞工處副處長馮浩賢今日（9日）表示，相信大部分僱主會願意配合，據過往經驗，經勞工處一經勸喻後僱主都會配合，故不認為一定要藉著重罰推動職安健意識。他重申指引跟現時暴雨警告的安排相似，工友不應因停工而拿不到工資。



勞工處昨推出《預防工作時中暑指引》，指引按天文台發出的「香港暑熱指數」訂定3個級別的「工作暑熱警告」，當中有三類情況建議停工，包括在黑色工作暑熱警告下，重勞動（如搬運工、釘板工等）及極重勞動（如紮鐵工人、棚架工人等）均建議停工。新措施會在下周一起實施。

僱主應按不同工種處理員工風險

勞工處副處長馮浩賢今早在港台《千禧年代》節目表示，新指引可以為僱主提供重要參考，在暑熱天氣採取適當措施預防員工中暑，指引中的各工種分類是建基於各行業的一般工作情況，但由於工作環境千變萬化，故不同工種的風險因素亦有不同，僱主須按工友的實際工作性質，根據處方提供的表格去進行風險評估。

勞工處高級職業環境衞生師（發展）黃志清補充，部分工種或未列明是屬何等級的勞動工作，但負責人可按處方的風險評估表格作評估，以樹藝師為例，其工作須穿著不透氣的保護衣，故按風險評估表格可以增加15分鐘的休息時間，相信指引可以為員工提供到不同的休息安排。

指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

對於有商會質疑指引實施起來困難及準備時間太短，馮浩賢則強調，指引安排跟黃紅黑暴雨警告相類似，不同工種在同樣的天氣情況下都會有不同安排，鼓勵場地負責人做評估後，可再與員工商量休息安排。

如認為僱主安排不妥 可致電職安健熱線投訴

他又指，即使沒有指引，預防中暑亦是大家的共識，過往巡查時亦有發出百多個警告提醒僱主要關注員工中暑的事宜，故今次只是多了新指引供僱主參考，而勞工處亦會加強宣傳，包括舉辦講座及登廣告等。

新指引現僅屬建議性質、沒法律效力，馮浩賢表示，據過往經驗，相信大部分僱主經勸諭後都願意配合，不認為一定要藉著重罰推動職安健意識。他亦指，如果遇到特別情況或有僱主不妥當，僱員可以致電職安健投訴熱線；而在職安條例中亦有一般責任條文，如出了問題可透過一般責任條文採取適當行動。

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跟暴雨警告相似 停工不會沒工資

他亦重申，天氣變化是無可避免的自然現象，故不認為工友因指引而獲得的休息時間是拿不到工資，情況跟黃紅黑暴雨警告相類似，希望所有僱主遵從勞工條例的相關責任及規定。

處方預計推行指引兩年後才進行檢討被質疑時間太長，馮浩賢表示，一年的數據未必百分百準確，因為要有多些數據才可以作出科學判斷。他強調，處方平時巡查時如有發現不妥當也會行動不用等到檢討，最重要是將工友的中暑風險減至最低。