中暑指引｜工會憂工人因停工獲半日糧　勞工處：勿扣休息時間薪金

勞工處推出的《預防工作時中暑指引》將於下周一（15日）推行，新指引下，有三類情況建議停工，包括在黑色工作暑熱警告下，重勞動（如搬運工、釘板工等）及極重勞動（如紮鐵工人、棚架工人等）均建議停工。



按指引建議停工，工人收入會否受影響？有工會指工友因酷熱天氣停工，應作「停工不停薪」處理，情況與暴雨警告下的工作安排類同，但相信或有部份僱主能因應工作暑熱警告，提前通知工人上班安排，變成「返半日工，出半日糧」的情況。有建造業商會則指，不同行頭有不同的薪金計算方法，有部份工種因天雨上半日班，仍會以一日人工計算，視乎勞資協商。



勞工處回覆指，僱員如因工作暑熱警告生效及按指引獲休息時間，僱主不應扣除僱員在休息時間的工資及其勤工獎或津貼，並應遵守勞工法例下應負的法定責任及規定。



勞聯要求停工不停薪

勞聯職業安全及健康推廣主任鄭秀娟表示，在參與過去的會議時，一直向政府強調應停工不停薪，「工人喺返緊工嘅時間，面對酷熱天氣停工，呢個係工作環境，我哋一直都重申停工不停薪，據我哋所知，都係唔會無人工。」

她續指，據當局說法，新指引的停工安排會與暴雨警告下的工作安排相同，「即係黑色暴雨警告個指引，正常你停咗，你無理由停咗工友嘅人工，都無可能要工人冒險工作。」

鄭秀娟表示，歡迎勞工處推出指引，會關注指引推出後的實施情況，包括會留意勞資雙方會否出現爭拗、有扣人工的情況出現。

指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

工會：現時黑色暴雨或打風 已出現只出半日薪金

香港建造業總工會權益主任吳偉樑指，正常而言工友因指引建議停工，並非主動要求，不應影響其薪金，情況如同黑色暴雨、紅色暴雨，「你無理由扣我工友人工。」

但他也提到，相信工人「返半日班，出半日糧」的情況也有機會發生，如工人早上7時上班，中午12時被要求停工離開，有機會只獲半日的薪金，「當然對工友收入有影響。」有部份工種，例如紮鐵、木模板以往已有類似安排，如黑色暴雨或打風，工友朝早上班，中午接獲資方通知下午不能開工，當日人工有機會以半日薪金計算。

吳偉樑指，期望新指引推出後，業界可以落實執行，工友全面配合，「大家做得好，唔使下下去到(引用)法例(檢控)咁嚴重。」如情況無改善或轉差，有更多工友中暑，便有立法的必要。

香港建造業總工會永遠監督陳修杰則指，不同行頭有不同計算方法，有些工種因天氣影響只能上班半日，也有機會是計一日的薪金，要視乎僱主與僱員之間如何協商。

勞工處回覆則表明，僱員如因工作暑熱警告生效及按《預防工作時中暑指引》可獲休息時間，僱主不應扣除僱員在休息時間的工資及其勤工獎或津貼，並應遵守勞工法例下應負的法定責任及規定。

工作暑熱警告分為黃、紅、黑三級。（預防工作時中暑指引）

過去三年只得三次達紅色工作暑熱警告級別

就新指引的檢討期及需檢討內容，鄭秀娟提到，發出紅色或以上的工作暑熱警告，相應的暑熱指數為32或以上，但過去兩年指數達32至34只出現三次，認為相關標準訂立過於嚴格，或低估工作環境的酷熱情況，建議當局作出調整。她亦促請政府改為一年後檢討，如發現新指引成效不彰，應盡早立法制定炎熱天氣下的工作安排。

吳偉樑也指出，相關指引原訂應在推行兩年後檢討，時間較長，促政府改為一年一檢，「有咩問題及早發覺就愈早改警，個指引保障到工人嘅效率先會高啲。」他舉例指，混凝土工人、釘板工人、及紮鐵工人是行內勞動量大的三個工種，惟今次指引將混凝土工人、及釘板工人放於重勞動的工種，未列入極重勞動的工種，令他有些意外，期望政府在檢討時可以修訂。