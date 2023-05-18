播錯國歌︱港協暨奧委會嚴厲書面申斥　冰協再致歉承諾汲取教訓

冰球香港男子隊2月底在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會（港協）今日（18日）決定向冰球協會作出嚴厲的「書面申斥」。冰協晚上發稿開腔回應事件，指再次就失誤致歉，並承諾會從事件中汲取教訓及作出改善。



冰協聲明全文：

「就上述事宜，香港冰球協會 (下稱“本會”) 得悉 “港協暨奧委會” 就著“本會”的失誤於今天對 “本會”發出了 “嚴厲書面申斥” 。

首先，“本會”及 領隊關婉儀小姐均明白，亦理解 ，“港協暨奧委會” 既有權力，亦有責任，調查這一件影響國家尊嚴的事情，亦因而理解楊秘書長背負上巨大壓力。

“本會” 希望就2023 IIHF Ice Hockey World Championship, Division III Group B 賽事中 “播錯國歌一事” 的失誤再向廣大香港市民、國內外同胞、“港協暨奧委會” 及 香港特區政府作出道歉。領隊關婉儀小姐亦已就 “港協暨奧委會” 交託予她的重大責任上的表現不足 及 不夠危機意識作出檢討。

經吸收了2023年2月28日播錯國歌的教訓後，“本會”謹以此為鑑，並經已在其後U18男子隊往南非出賽及女子隊往羅馬尼亞出賽時作出改善，除了跟隨 “港協暨奧委會” 的指引外更採取了一些額外的保障方法去確保不會再出現主辦方 “播錯國歌” 的情況，並已向“港協暨奧委會” 交代該等所採用的額外的保障方法。

此外，“本會”謹希望就此再度向“港協暨奧委會” 及 楊秘書長就著 “本會”在事發後因以往沒有任何處理此等事情的經驗而在給予 “港協暨奧委會” 的交代不夠快速 及 不夠全面表達歉意，並謹承諾會從事件中汲取教訓及作出改善。

一如既往，“本會”在未來同樣會堅持以莊重的態度維護國家尊嚴 及 處理國歌 ， 並希望 在這一次獨立 及 不幸的事件中 “本會”的失誤能得到廣大香港市民、國內外同胞、香港特區政府 及 “港協暨奧委會”的體恤 及原諒。

至於“港協暨奧委會” 所提出的一切有關事件中，反映出 “本會”需就管治而作出的改善，本會將從速進行，不會辜負廣大香港市民、香港特區政府 及 “港協暨奧委會”對 “本會”所寄有的期望。

最後，“本會”希望強調，不論 “本會”或 是次負責帶隊往參與2023 IIHF Ice Hockey World Championship, Division III Group B 賽事的領隊關婉儀小姐一向均熱衷於發展本港的冰球運動，並希望做出好成績來為港為國爭光。

至於 “本會”的冰球運動員，縱使他們一部份雖然有出國留學，但均不時在 “本會”需組隊參與國際賽事時樂意應邀回港歸隊，代表香港參與比賽。“本會”亦要向他們表達謝意，並感激 “港協暨奧委會” 沒有因 “本會” 於2023年2月28日 在 2023 IIHF Ice Hockey World Championship, Division III Group B 賽事中播錯國歌一事的失誤 或 “本會”在安排出國留學的冰球運動員回港歸隊的解釋不力而誤會在 “本會”統籌下的冰球運動長期不夠冰球運動員參與而削減對冰球運動的資助撥款，好讓冰球運動員可繼續發揮自己，發光發熱，為港為國爭光，為全體中國人出一分力！」