播錯國歌｜支持港協「書面申斥」冰協　楊潤雄：要求改善合情合理

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，非常支持港協暨奧委會決定向冰協發「書面申斥」，又形容港協要求冰協改善管治是合情合理。



楊潤雄（左）支持港協對冰協作書面申斥，又指要求冰協改善管治是合情合理（文睿攝）

楊潤雄今日（18日）在立法會出席完首次行政長官互動答問交流會後，回應港協暨奧委董事局開會後宣布會就參與國際賽事期間播放國歌出錯的事件，決定向冰協發出「書面申斥」，並敦促冰協14天內就改善企業管治未能完善的事項，提交補充資料。港協義務秘書長楊祖賜指就事件向冰協發「書面申斥」，作為對屬下體育總會告誡。楊稱相關懲處必須反映播錯國歌的嚴重性，要有警剔作用，故非普通書面警告。

楊潤雄指，體育總會的企業管治可影響體育項目的長遠發展，亦會影響運動員在外地出賽和訓練，也涉及公帑，因此港協暨奧委會要求冰協改善管治是合情合理，強調希望冰協繼續與港協攜手合作，推動冰球運動發展，目標是令運動員可一展所長。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



冰球香港男子隊2月底在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會（港協）其後啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，但港協與冰協在期間曾多度「隔空駁火」。港協今日（18日）就冰協提交的解釋及方案召開董事局特別會議商討決定。