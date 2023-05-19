長洲太平清醮2023｜搶包山健兒5.26爭標　入場券及交通安排一覽

疫情下停辦三年的長洲太平清醮將於下周五（26日）復辦，重頭戲「搶包山」決賽將於當晚11時30分在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行開幕禮，並按傳統於翌日（27日）凌晨零時開始比賽，12名晉身決賽的選手搶奪各項大獎。



康樂及文化事務處表示，大會將以先到先得方式，在當晚上10時起派發免費入場券，新渡輪於5月27日凌晨1時15分會提供特別航班由長洲往中環，巴士公司也會加開特別通宵班次，並會在中環五號碼頭外加設一臨時巴士站，方便市民。



2019年搶包山比賽盛況：



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康文署表示，「搶包山」決賽除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。而由2016年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男、女健兒將成為搶包山比賽的「包山王中王」或「包山后中后」。

該署指，大會於下星期五晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於5月27日凌晨零時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。為使公眾有秩序地觀賞賽事。大會會聯同離島民政事務處、警方、運輸署及相關政府部門制定相關人群管理措施。資訊如下：

1、入場券派發安排

決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有四個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,400人。

大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。已取得入場券的市民須按警方及大會工作人員指示，於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

2、現場查詢

大會當日會在中環五號碼頭設置告示板，讓市民了解活動的相關安排，同時亦會在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，由工作人員回答市民查詢。

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3、交通情況

新渡輪：

於5月27日凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，配合觀眾在活動結束後乘搭渡輪離開長洲的需求。

巴士：

巴士公司亦會於5月27日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，加開特別巴士路線104R由中環五號碼頭前往旺角。

由港澳碼頭開出的通宵巴士路線，包括城巴N8X（往小西灣）、N90（往海怡半島）、隧巴N182（往廣源）、N619（往順利）、N373（往粉嶺），以及N368（往元朗西），將由首班車至約凌晨2時50分，改道經中環五號碼頭。

由銅鑼灣（摩頓台）開出的城巴通宵巴士路線，包括N930（往荃灣愉景新城）開出的凌晨1時30分的班次、 N952（往屯門置樂花園）開出的凌晨1時20分的班次、以及N962（往屯門龍門居）開出的凌晨1時15分及凌晨1時45分的班次，亦將改道經中環五號碼頭。

相關巴士路線亦於中環五號碼頭外加設一臨時巴士站，方便市民。

4、惡劣天氣安排

主辦單位當晚會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴影響，為公眾安全起見，搶包山決賽將會取消。大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。根據傳統習俗，搶包山決賽應在太平清醮指定時間內舉行，故不會安排重賽。

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5、救援安排

就處理緊急救援工作，長洲醫院在賽事當日會安排足夠人手應付緊急事故，而政府飛行服務隊在有需要時會派出搜救隊提供協助。

警方表示，當日會實施人群管制措施，並呼籲市民遵守警方及主辦單位工作人員的指示，在人多擠迫的時候耐心忍讓；運輸署則稱會密切留意市民對公共運輸服務的需求，並會與渡輪及巴士公司保持緊密聯絡，作出適當的安排。