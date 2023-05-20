司機體檢｜羅淑佩：研由地區康健中心檢查　合條件或免一年一檢

運輸署完成司機體檢機制檢討，並建議收緊的士、小巴等商用車司機體檢要求，由70歲降至65歲需一年一檢，並規範化體檢證明書。運輸署署長羅淑佩表示，由於商用車多涉及大型車輛、在道路時間更長，故要求更嚴謹。她稱會考慮立法會議員意見，包括研究由地區康健中心提供體檢，以及65歲至70歲若符合某些準則，或可不需體檢太密。



▼5月12日 小巴及的士司機續牌體檢擬降至65歲起▼



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羅淑佩今（20日）在電台節目表示，近年講60歲屬中年、65歲屬初老，明白不需要「一刀切」，硬性規定超過某個年齡則不能駕駛，也明白年齡大並非不能駕駛，但因間中有意外發生，例如早前北角炮台山意外中，則涉及一名80多歲的士司機，釀成人命傷亡，且目前體檢表格太過簡單，故作出今次建議。

她說，因商用車多涉大型車輛，也在道路時間較長，對道路安全及乘客影響較大，故會較為嚴謹，希望65歲或以上駕駛者可每年續牌一次，同時及早養成定期體檢習慣。

有啲司機話我好健康、老虎都打死幾隻，但一去驗可能有少少老人病、三高咁，其實定期覆核照可以揸車，都免卻咗子女擔心。 運輸署署長羅淑佩

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/余俊亮攝）

年齡大司機盲點大 或見不到孩童和長者經過

至於收緊視力及視野測試，羅淑佩指因大型車或存在盲點，尤其年齡大司機的盲點或更加大，有矮小的孩童或婆婆經過等，或未能見到，故檢驗視野相當重要。她亦說會研究引入模擬測試，考驗司機遇到危機情況是否可專注並盡快停車等。

羅淑佩續稱，昨（19日）在立法會聽取不少議員意見，會認真與專家商討及考慮，包括是否可交由地區康健中心去做體檢，以及65歲至70歲若符合某些準則，可不需一年一檢。她指用公帑資助司機體檢需要小心考慮，故希望體檢費用不高，司機也能負擔得到，資助要求也不大。她強調不會資助全部駕駛者，因並非所有司機均駕駛商用車，也有部份持商用車牌司機已不再駕駛。