東華三院群芳啟智學校宿舍派錯精神藥　校方致歉：涉事職員已離職

位於黃大仙的特殊學校宿舍，東華三院群芳啟智學校宿舍發生派錯藥事件。東華三院表示，該宿舍有職員於今年二月及四月向個別宿生派錯藥物，包括藥量不準確及令宿生誤服其他人藥物，校方已即時通知家長，並將誤服藥物的學生送院檢查，學生至今無出現異常情況。



據悉，涉及派錯的藥物為精神科藥物，根據校方發出的家長通告，提及一次是因外聘替假護士未覆核藥物；另一次則涉當值主管未按程序核對，且替假護士看錯宿生姓名引起。



東華三院指，校方對事件高度重視，對事件十分抱歉，已即時呈報教育局，並檢視藥物分發的措施及流程，最終確定事件乃屬人為錯誤，涉事職員即將離職，外購服務機構則不再獲選用。



東華三院群芳啟智學校位於黃大仙宿舍發生派錯藥事件。圖為東華三院群芳啟智學校於深水埗校址。（東華三院群芳啟智學校Facebook）

涉外聘替假護士派錯藥 未覆核藥物、看錯宿生姓名

東華三院表示，東華三院群芳啟智學校宿舍今年曾先後於二月及四月發生派錯藥事件，有職員向個別宿生分發藥物時出現誤差，包括藥量不準確及有宿生誤服其他人藥物。校方發現有關事故後，已即時通知家長，並將誤服其他宿生藥物的學生送院檢查。

至於藥量不準確的個案，東華三院稱，已按家長意願，讓學生留在宿舍接受觀察，有關學生至今均並無出現異常情況。該院指校方對事件高度重視，即時呈報教育局，並檢視藥物分發的措施及流程，最終確定事件乃屬人為錯誤。

據了解，涉及派錯的藥物為精神科藥物。根據校方發出的家長通告，提及一次是因外聘替假護士未覆核藥物；另一次則涉當值主管未按程序核對，替假護士亦看錯宿生姓名，因而發生錯誤。

東華三院：涉事職員將離職 有關外購服務機構不再選用

東華三院續稱，校方對事件已作出嚴肅處理，涉事職員即將離職，而有關的外購服務機構則不再獲得選用。校方亦加強對執行派藥流程的監控，並向參與藥物分發同事重申各管理細節，確保宿生安全，校方其後也向全體宿生家長發出通告，報告事件。

東華三院群芳啟智學校位於黃大仙宿舍發生派錯藥事件。（東華三院群芳啟智學校校網）

校方：將謹慎聘用外購服務「替假護士」 對事件致歉

該院稱，凡遇宿舍護士因休假或出現空缺時，學校會透過外購服務機構聘請「替假護士」。校方在選取外購服務機構時，會謹慎考慮有關機構所提供的專業服務水平及服務記錄，校方對連續發生藥物分發誤差事件十分抱歉，會盡一切努力避免類似事件再次發生。

教育局則表示，知悉事件後，已向學校了解有關情況，並要求校方嚴肅處理及向局方提交報告。局方指，會與學校保持聯繫，適時提供支援及協助。

涉事宿舍位於黃大仙竹園北邨，於1989年10月啟用，直屬東華三院群芳啟智學校，運作由舍監及宿舍職員負責，提供寄宿宿位予群芳啟智學校有寄宿需要的學生。宿舍分為兩層，容納男女學生共56名。