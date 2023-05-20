MIRROR演唱會｜阿Mo靠上身搖擺控制外骨胳　父：冀有天可自主踏步

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（20日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露，經過三個月外在控制的外骨胳踏步行，阿Mo在剛過去一星期終於可以靠自己上身軀的搖擺來控制外骨胳的移動和步速。Mo父祈願阿Mo的筋骨、肌肉、骨骼繼續強化，有天不單能控制外骨骼移動，更是能不靠外力而可自主控制踏出每一步。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林在最新一封代禱信表示，阿Mo在醫療團隊協助下，經過3個月外在控制的外骨胳踏步行，在剛過去的一個星期終於能靠其上身軀的搖擺來控制外骨胳的移動和步速，李盛林希望阿Mo終有一日能不靠外力，可自主控制踏出的每一步。

李盛林續指，3月底開始的腦機介面（BCI）只是針對手指的腦電波和活動，但過去一周已伸延至肘部腦電波及活動，希望這些腦機介面能激活腦部自主神經信號，並傳到肘部、手指及整個手部。

另外，他又指，阿Mo每次洗澡都要數位看護配合，需要花費不少時間和功夫，但有望可每周多洗一次澡，減少感染機會。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

繼續為阿MO 禱告

*代禱信43 * ... （請繼續代禱和祝福）

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo)代禱信 43 （20230521）

「我的心哪，你要默默無聲，專等候上帝，因為我的盼望是從祂而來。」(詩篇62:5)

啟言(阿Mo)

1. 「自主控制」

a) (感謝) 透過醫療團隊的設計和協助，經過三個月外在控制的外骨胳踏步行，在剛過去一星期，阿 Mo終於可以靠自己上身軀的搖擺來控制外骨胳的移動和步速。

b) (禱告) 祈願上帝繼續強化他的筋骨、肌肉、骨骼，有天不單能控制外骨骼的移動，更是能不靠外力而可自主控制踏出的每一步。

2) 「腦機介面（BCI）腦電波延伸至肘部」

a) (感恩) 由三月底開始，過去八個星期的腦機介面都只是針對手指的腦電波和活動；剛過去的一週已伸延至肘部腦電波及活動。感謝神讓研究團隊為阿Mo 設計了一件接收腦電波的肘部外肌肉上衣。

b) (禱告) 請為這些腦機介面能激活腦部自主神經信號，並傳到肘部、手指及整個手部繼續祈求。

3)「增加每週沖涼次數」

a) (感恩) 體能上每週可以增加多一次沖涼。

b) (禱告) 因為每次沖涼都需要幾位護理配合，花上不少時間和功夫，但卻因為增加次數可減少感染了的機會，請記念這需要。