DSE｜青協籲考生執好「走佬袋」及了解染疫安排　勿獨自處理壓力

中學文憑試（DSE）將於明日（22日）開考，香港青年協會升學輔導熱線「DSE27771112」負責人許強懋提醒考生，事先應準備好「走佬袋」，自己及家人亦要清楚染疫後的安排流程，切勿獨自處理壓力。



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許強懋在港台節目《千禧年代》表示，近兩三個月收到約2,670宗考生求助，較去年增加近一成，涉及問題包括政府未公布考試詳情時，因存在太多不肯定因素而感到不知所措，擔憂能否應考、評分準則等。當政府公布DSE確實安排後，考生亦擔心因染疫影響成績等。他稱，考生以往熟習在課室或禮堂考試，如考場改為竹篙灣，亦會產生焦慮感。

許建議考生應事先準備「走佬袋」，並清楚掌握一旦染疫的安排流程，而非發現染疫後，才瀏覽相關網頁。考生亦要讓家人了解相關安排，不宜獨自處理壓力。

對於當局決定縮短考期，許認為將考試時間「濃縮」，令考生壓力相對較大，作息不足已應考下一個科目，最理想是按原有安排進行。

考生應對隔離宜先準備「走佬袋」應急

至於「走佬袋」物品方面，除備好溫習材料外，青協亦在其「DSE 27771112」網站日前發表文章，教導DSE考生萬一確診或需要強檢時的應對方法，其中提到隔離時的應急物資包，提醒考生應備好替換衣物、拖鞋、個人清潔用品及一些電子通訊用品，包括數據儲值卡或Wi-Fi蛋、拖板、平板電腦或手提電腦等。

青協在網站羅列隔離時需要用到的物資包，提醒考生不幸確診或需強檢，應帶有關物品進入竹篙灣應考。（青協DSE網站圖片）

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼

