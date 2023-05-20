港器官移植專家團廣東省交流　高拔陞：冀助駁通兩地恆常互助機制

政府早前宣布，正研究與內地設立恒常器官移植互助機制。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（20日）率領香港器官移植專家代表團，到廣東省與內地專家，就兩地器官捐贈、分配、移植，以及相關制度、系統等交流。高拔陞表示，希望訪問能為日後建立互助機制奠定基礎，強調醫管局會配合醫務衞生局，探討與內地建立恆常器官移植互助機制。



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醫管局指，專家代表團由不同公立醫院負責器官移植的專家、器官捐贈聯絡主任、醫管局醫療訊息及資訊科技人員，以及醫衞局代表等組成，他們今日到訪國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心，了解中國人體器官分配的運作。

內地專家亦介紹了中心如何透過電腦系統管理全國的器官捐贈者及受贈者的資料，以科學化、系統化的計分制度進行器官分配，期間雙方專家作出深入交流。

高拔陞表示，香港和內地在器官捐贈、分配及移植的運作上有不少值得互相借鏡及學習的地方，希望今次訪問為日後建立互助機制奠定良好基礎。（視覺中國圖片）

確保捐贈器官以安全、合法、公平、公正原則 用於最有需要病人身上

高拔陞表示，香港和內地在器官捐贈、分配及移植的運作上有不少值得互相借鏡及學習的地方，希望今次參觀訪問能讓香港器官移植專家深入認識內地的相關制度、系統等，為日後建立互助機制奠定良好基礎。他續指，醫管局將會配合醫務衞生局的政策方向，探討與內地建立恆常器官移植互助機制，確保捐贈器官必須以安全、合法、公平、公正的原則，應用於最有需要病人身上。