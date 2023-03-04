01專訪盧寵茂｜研駁通內地器官移植設新隊　籲質疑用死囚者呈證據

早前女嬰芷希成功換心，為香港首次批准內地器官送港移植。醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪時表示，正探討設立「第二條隊」新機制，當內地器官輪候名單找不到適合的受贈者，可以跨境過來給香港受贈者，預料成立機制後對港人幫助更大；香港向外輸出器官早有贈台灣的例子，但會以本地優先。

國際心肺移植協會去年批評，中國仍用死囚器官，盧寵茂駁斥這些指控不實，重申自己親身體驗到中國已有大進步，「如他真的看過相關例子，拿證據出來。」



醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪時表示，正探討設立新機制，當內地器官輪候名單找不到適合的受贈者，可以跨境過來給香港受贈者。（余俊亮攝）

共享非直接加入內地機制 設第二條隊本地優先

女嬰芷希成功換心，為香港首次批准內地器官送港移植。港府早前曾表示，政府會持積極開放態度，探討與內地醫療機構，建立恆常的器官捐贈分享機制。

盧寵茂接受《香港01》訪問時解釋，探討成立的機制非香港直接加入中國人體器官分配與共用電腦系統（COTRS），而是探討設立「第二條隊」的新機制，當內地器官輪候名單找不到適合的受贈者，可以跨境過來給香港受贈者，反之亦然。

對於器官「北上」，盧寵茂強調，一定是本港優先，外地也是「第二條隊」的概念，「理論上都可以北上，香港都曾試過，有個AB型的肝臟，香港用不到，最後是捐了給台灣。」

他透露，早前已與中國人體器官分配與共用電腦系統（COTRS）黃海波醫生討論，表示會積極考慮。

▼成功接受心臟移植的4個月大女嬰芷希▼



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國際心肺移植協會去年批評中國仍有用死囚器官

不過，國際心肺移植協會（ISHLT）在去年8月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，因有大量證據證明中國仍用死囚器官作為移植供體來源，違反了自願捐獻原則。

盧：在內地看到完全是香港標準

有不具名的本港醫學界人士擔心，此舉會影響本港器官移植發展，盧寵茂回應相關評論時指，自己曾在港大深圳醫院參與過內地的器官捐贈過程，認為當地的捐贈器官過程是香港標準，包括對腦死亡判斷、器官移植時間及方法及分配標準等，而內地醫院做器官摘取手術前更會有儀式為捐贈者默哀。

中方曾指2015年1月1日起，已全面停止使用死囚器官作為移植供體來源，公民逝世後自願器官捐獻將成為器官移植使用的唯一渠道。（新華社）

反問難道相信美國還有黑奴

盧寵茂以往接受記者訪問的時候，曾提及內地有用過死囚器官，而內地在2015年之後，已全國禁止用死囚器官。「就像我現在說『美國以前有黑奴，可能現在還有』，為什麼要去相信這些事？」他認為國際心肺移植協會，或者一些移植會議上，間中也有人發表一些偏頗言論，「如果你去看，來來去去都是那堆人。國際肝移植學會，去過內地看過後，都認可內地這方面的改革。」

「哪一個醫學界」可拿出證據

早前他接受訪問的時候，反問「哪個醫學界」質疑，這次促批評者用證據說話，「如果他有證據我歡迎他出來說，我可以告訴他我的經驗，他也可以說，如他真的看過相關例子，拿證據出來。」

醫務衞生局局長盧寵茂（右二）2月2日曾到兒童醫院，探望接受完換心手術的BB女芷希。（政府新聞處圖片）