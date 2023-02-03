芷希換心｜盧寵茂欣悉康復進度理想　器官移植降籲市民登記捐贈

出現急性心衰竭、將屆半歲的女嬰芷希，去年底成功接受內地跨境捐贈心臟作移植，

目前仍然留醫香港兒童醫院深切治療部。醫務衞生局局長盧寵茂今（2日）探望芷希及與其父母會面，亦向醫療團隊了解其最新情況。他表示，欣悉芷希情況持續有改善，康復進度理想。

盧提到，國家近年人體器官捐獻工作已有國際矚目發展，目前雖未有機制讓本港與境外包括內地醫療機構恆常分享遺體器官捐贈，但本港法律一直容許按個案需要，批准個別跨境器官輸入和移植，強調中港兩地對人體捐獻器官獲取與分配，以及跨境運送等，均按國際標準的嚴格規定。他說過去3年受疫情影響，本港的器官移植數字並不理想，甚至出現下跌趨勢，呼籲市民登記捐贈器官意願。



▼成功接受心臟移植的4個月大女嬰芷希▼



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醫務衞生局局長盧寵茂參觀香港兒童醫院。(政府新聞處圖片)

盧寵茂表示，明白當日從內地運送心臟到香港和移植的過程並不容易，而移植手術對醫護團隊亦帶來的很大挑戰，「衷心感謝團隊一直努力不懈救治芷希，體現香港醫護的專業和『視患猶親』的崇高精神。」

他表示，國家近年來人體器官捐獻工作，已有國際矚目發展，而中國人體器官分配與共享計算機系統獲世界衞生組織和世界器官移植學會高度認可，強調雖然目前未有機制讓本港與境外，包括內地，醫療機構恆常分享遺體器官捐贈，但本港法律一直容許按個案需要，批准個別跨境器官輸入和移植。

醫務衞生局局長盧寵茂視察香港兒童醫院，並與診治芷希的醫療團隊了解她的最新情況。(政府新聞處圖片)

盧寵茂說，兩地器官捐贈和移植的法規、分配制度，及病人的臨床處理雖有不同，但對人體捐獻器官獲取與分配，以及跨境運送等亦有按國際標準的嚴格規定。

他表示，過去3年，受新冠疫情影響，香港的器官移植數字並不理想，甚至出現下跌趨勢，現時輪候器官移植的市民接近3000名，呼籲市民到中央器官捐贈登記名冊網站，登記捐贈器官意願，並向家人清楚表明意願。

▼12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼

