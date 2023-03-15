盧寵茂率團訪京　研與內地建立恆常器官移植協作機制

醫務衞生局局長盧寵茂今日（15日）抵達北京，陪同行政長官李家超拜訪國家海關總署。他此行亦會率領代表團在北京進行為期三天的訪問。他在到訪中國器官移植發展基金會時，提及去年內地協助器官移植，讓女嬰芷希可以換心，並指醫衛局冀與內地探討建立恆常器官移植協作機制。



盧寵茂感謝捐出心臟者的父母

盧寵茂今日(15日)傍晚，到訪中國器官移植發展基金會，與該會顧問委員會主席、中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員黃潔夫會面。盧寵茂提及於去年底在香港兒童醫院成功進行移植手術，接受首例內地腦死亡幼童跨境無償捐贈者心臟的女嬰芷希。

他再次衷心感謝中央政府及內地相關單位的大力支持和配合，以及內地捐贈者父母的大愛，「這次合作充分體現內地與香港共同以『生命至上』的原則和信念，攜手拯救生命，意義極為重大。」

他補充，醫衞局冀與內地探討建立恆常器官移植協作機制，從而達致最大限度善用所捐贈器官拯救生命。「事實上，國家近年來人體器官捐獻工作，已有國際矚目的發展，而中國人體器官分配與共享計算機系統更獲世界衞生組織和世界器官移植學會的高度認可。」

代表團成員包括衞生署署長林文健、醫衞局副秘書長李力綱和醫院管理局主席范鴻齡。