機電署疑部份網絡系統被入侵　多項網上服務暫停　未發現資料外洩

機電工程署今晚（20日）公布，由於發現網絡系統有異常情況，懷疑部份系統被入侵，已暫停下列網上服務，包括註冊及許可證辦事處預約服務；註冊電業工程人員網上持續進修訓練平台；升降機及自動梯業界電子平台。



機電署發言人表示，經初步調查後，未發現有個人資料外洩，但為謹慎起見，將通知相關人士，若他們發現有可疑情況，應及早報警。該署就事件對市民造成不便，深感抱歉，並會盡早恢復受影響服務。



發言人強調，資訊系統符合政府資訊科技保安指引，事件發生後，該署已進一步加強電腦系統的網絡保安，避免同類事件再次發生，並已將事件通報保安局、政府資訊科技總監辦公室、個人資料私隱專員公署和香港警務處網絡安全及科技罪案調查科。



機電工程署5月20日晚公布，由於發現網絡系統有異常情況，懷疑部份系統被入侵，多項網上服務暫停。（資料圖片 / 機電署圖片）

將通知相關人士 機電署：若發現有可疑情況應及早報警

機電署發言人表示十分關注事件，經初步調查後，未發現有個人資料外洩，但為謹慎起見，將通知相關人士，若他們發現有可疑情況，應及早報警。機電署就事件對市民造成不便，深感抱歉，並會盡早恢復受影響服務。

機電署稱資訊系統符合政府資訊科技保安指引 已進一步加強網絡保安

發言人強調，機電署的資訊系統符合政府資訊科技保安指引。事件發生後，該署已進一步加強電腦系統的網絡保安，避免同類事件再次發生。機電署已將事件通報保安局、政府資訊科技總監辦公室、個人資料私隱專員公署和香港警務處網絡安全及科技罪案調查科。

由於懷疑部份系統被入侵，機電署已暫停以下網上服務：

．註冊及許可證辦事處預約服務



．註冊電業工程人員網上持續進修訓練平台



．升降機及自動梯業界電子平台



機電署指，在網上服務暫停期間，市民或業界可透過以下途徑獲取服務：

註冊及許可證辦事處預約服務：前往註冊及許可證辦事處辦理手續或以郵寄方式遞交申請文件，或透過「機電工程署（規管服務）網上註冊服務」和「智方便 +」流動應用程式提交申請



註冊電業工程人員網上持續進修訓練平台：相關人士可到機電署總部參加訓練課程



升降機及自動梯業界電子平台：機電署會提供電子表格供註冊承辦商提交所需資料

