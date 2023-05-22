長洲太平清醮2023｜餅店創「阿華田冰心平安包」消暑　度假屋爆滿

事隔三年，周五（26日）將復辦長洲太平清醮及搶包山，周日（21日）各商舖的準備工作已如火如荼。有平安包老字號負責人指不論原材料、師傅人工、成本運費等近年都不停上升，但因為今年是疫復首次復辦，想市民買得開心，決定不加價維持10元一個。他又指今年天氣炎熱，將在太平清醮當天推出首創的「阿華田冰心平安包」，讓市民一同消暑。



郭宇鈿指其實不論原材料、師傅人工、成本運費等近年都不停上升，但因為今年是疫復首次復辦，「都想大家買得開心，冇加（價）住。」（梁鵬威攝）

平安包老字號郭錦記負責人郭宇鈿指，太平清醮的準備工作正進行得如火如荼，餅房已轉為只做平安包，並改動機器擺放位置，務求最方便師傅工作，未來數天亦會聘請一倍人手至2、30人，以應該當日的人流和生意。

郭宇鈿指目前最忙是製作平安包並交給搶包山大會「上包山」，他又對太平清醮的生意感到樂觀，但沒有定下目標，「門口賣晒就做，門口塞車就唔做住。」他指今年是疫後復常的第一年，較難遇計人流，「太多擺喺度又頭痛，預少唔夠啲人失望又唔係咁好。」他期望生意可恢復至疫情前的八成。

郭宇鈿指太平清醮的準備正進行得如火如荼，餅房已轉為只做平安包，並將機器的位置大改，務求最方便師傅工作。（梁鵬威攝）

郭宇鈿指目前最忙是製作平安包並交給搶包山大會「上包山」。（梁鵬威攝）

至於平安包的價錢，今年則維持在10元一個，並無加價。郭宇鈿指其實不論原材料、師傅人工、成本運費等近年都不停上升，但因為今年是疫復首次復辦，「都想大家買得開心，冇加住。」

近日天氣持續炎熱，郭宇鈿稱今年太平清醮將首創推出「阿華田冰心平安包」，讓遊客在炎熱的天氣下，除了傳統的平安包外，亦有「凍食」的平安包可以消暑。

楊先生是長洲一間精品店的負責人，他希望太平清醮當日可維持好天氣，但不要太炎熱，讓更多香港市民、遊客前來參與。他又指今年只有少量新產品應市，例如多了耳環及手繩的款式，都是以長洲特有的「平安」為主題。他期望隨疫復常人流及生意會較好，但亦慨嘆難再到疫情前的水平，加上不少人因經濟差而轉變生活模式，「以前話出街食飯，𠵱家出街食兩餸飯。」

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楊先生希望太平清醮當日可維持好天氣，但不要太炎熱，讓更多香港市民、遊客前來參與。（梁鵬威攝）

郭女士表示今年太平清醮的生意十分理想，正日當日的房間早於月頭已全被預約。（梁鵬威攝）

長洲海景度假屋的負責人郭女士則表示，今年太平清醮的生意十分理想，正日當天的房間預約早於月頭已爆滿，部分更連租三日剛好覆蓋整個三日長假期，「始終都三年冇搞，好多人想入嚟睇返飄色咁。」而生意亦回復至疫情前相若。而於價錢方面，郭女士指度假屋亦未有特別加價，以二人房為例太平清醮期間約800元一夜，與暑假、聖誕等假期的價錢相若。