長洲太平清醮2023｜新渡輪料早上10時起高峰　加密至每小時6班船

受疫情影響停辦三年的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽下周五（26日）復辦，營辦來往長洲至中環渡輪服務的新渡輪今日公布（19日），預料當日中環往長洲人流高峰為上午10時至下午1時，新渡輪將調動所有可用船隻，預期高峰期每小時載客量可較平日增加兩倍，達一小時營運接近6班船，並呼籲市民考慮於人流高峰期前，即約上午8時至10時前期間乘船前往長洲。



另外，新渡輪會於5月27日凌晨1日15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞完「搶包山」比賽後離開。



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籲旅客在當日上午8時至10時的預計高峰期前乘船

新渡輪表示，會在太平清醮期間特別加密中環往來長洲之渡輪班次，由於飄色會景巡遊將於下周六下午約1時30分舉行，預計當日由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，故新渡輪屆時將調動所有可使用的後備船隻以增加航班數目疏導人流，預期高峰期每小時載客量將較平日增加接近兩倍，班次達一小時接近六班。

新渡輪呼籲計劃於當日觀賞飄色巡遊的市民，考慮於人流高峰期前、即約上午8時至10時前期間乘船前往長洲。乘客抵達中環五號碼頭後，應耐心等候並遵照碼頭職員及警方指示進入碼頭登船。

5.27凌晨1時15分增設長洲往中環普通渡輪

另外，為配合5月27日凌晨舉行的「搶包山」比賽，新渡輪特別於5月27日凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。該航班開出後，按正常航班時間表仍有高速船於凌晨2時20分及5時10分在長洲碼頭開出。

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