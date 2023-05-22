兩少年涉七一損毀天后站　招致逾6千元維修費　1男否認指控開審

兩少年涉於2020年七一在港鐵天后站內，用長傘企圖損壞站內閉路電視等，期間砸碎天花板4條光管，招致逾6千元維修費。二人之後又走到街頭試圖燃點一個紙箱但不果，其後雙雙被警察截停。他們被控刑恐、企圖縱火等5罪，其中一人不認罪，案件今（22日）在區域法院開審。



另一被告認罪判囚49個月

被告黎俊熙（19歲）否認兩項企圖刑毀、一項刑毀、一項企圖縱火及一項屬交替控罪的管有物品意圖損壞財產罪。同案被告張世康（19歲）早前認罪，由於他另涉販毒案，被判入獄49個月。

用長傘敲打閉路電視鏡頭

控方指，當日下午4時許，被告與張一同走到天后站B出口外，用長傘敲打閉路電視鏡頭兩至三下，但鏡頭沒有損壞。兩人再進入站內，用長傘砸碎天花板的4條光管，碎片散落地上。之後二人又走回B出口用長傘多次拍打LED螢幕顯示屏，不過顯示屏並無損毀。上述行為一共造成4條光管損壞，共招致合共6,240元維修費。

逃走時脫去帽子面罩

接著，兩人離開港鐵站，並沿英皇道步向北角方向，當時路上已有紙箱、鐵欄等雜物堵路，被告蹲下嘗試點燃路上一個紙箱但不成功。隨後有人大聲叫喊「警察」，兩人立即放下雨傘逃去，一邊脫去帽子、面罩、黑衣，並逃進七海商場內，最終在炮台山站外被警方截停，其中被告身上搜出防毒面具、打火機、護目鏡、手套等物品。

案件編號：DCCC 154/2022