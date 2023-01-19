少年圖破壞天后站設施　之後逃至英皇道欲點然紙箱被捕　認罪候判

有示威者於2020年7月1日響應網民遊行號召，在天后一帶堵路及縱火。案發時僅17歲的少年企圖損壞天后站的閉路電視、破壞天花板的光管等，被控企圖刑事損壞及企圖縱火等5罪，他今（19日）在區域法院承認其中3項罪名，其餘控罪獲法庭存檔；他另涉於2021年藏有7.14克可卡因，今亦承認一項販運危險藥物罪。法官把案押後至2月10日於西九龍法院判刑，期間被告須還柙。



被告張世康 (19歲），承認一項企圖刑事損壞、刑事損壞、企圖縱火及販毒共4罪，另外面對的一項企圖刑毀罪則獲法庭存檔。

當日天后站外再有示威者擺放雜物者堵路。(資料圖片)

戴黑帽面罩只露眼睛

案情指，2020年7月1日下午4時左右，被告與另一人在港鐵天后站外出現，當時他們同戴黑色帽和面罩，只露出眼睛，以及身穿黑色衣物。兩人用長傘扑打B出口外的閉路電視鏡頭兩、三下，但鏡頭未有受損。他們之後走入站內，用長傘砸碎天花板的光管，然後離開。

在英皇道欲點燃白色紙箱不果

兩人之後逃至英皇道，當時馬路已被雜物堵塞，兩人蹲下並疑似用打火機點火，試圖點燃一個白色紙箱但不果。之後有人大叫「警察」，兩人便放下長傘，向銀幕方向跑，期間脫去帽及口罩等放入背包，跑至港鐵炮台山站附近，被警員截停。警員在被告的褲袋內檢獲打火機等，又在其背包內發現防毒面具、眼罩和屬第一部毒藥的咳藥水等。

案件編號：DCCC 154/2022