長洲太平清醮2023｜飄色主角扮陳茂波麥美娟　師傅：高官無畀壓力

長洲太平清醮飄色巡遊因疫情而取消三年，本周五（26日）即將捲土重來。大會今日（21日）為飄色進行最後綵排，市民最關心的飄色主角，都是年度話題人物，飄色總監、惠海陸同鄉會榮譽會長黃成就坦言，在國安法下創作受限，會避免敏感議題，相信以本地官員為主題沒問題亦無壓力，「邊啲高官做得唔好，我一樣照唱佢。」

他表示，今年其中一台飄色主角是是財政司司長陳茂波配民政及青年事務局局長麥美娟，主要是諷刺香港百物騰貴，期望高官就公營機構加價申請做好把關工夫。



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飄色「陳茂波」著圍裙 喻意「阿茂整餅」

惠海陸同鄉會榮譽會長兼飄色總監黃成就表示今日表示，今年會有兩台飄色，一台是以本港官員為主題，人選是財政司司長陳茂波，以及民政及青年事務局局長麥美娟。他指香港現時百物騰貴，各公營服務又不停申請加價，更特意為陳茂波增加一條圍裙，喻意「阿茂整餅」，「諷刺佢，叫佢派多啲糖。」至於麥美娟，黃成就則解釋指因為很欣賞她敢言的姓格，「我好崇拜佢做議員時敢作敢為，乜嘢都夠膽講，特首都夠膽鬧。」他希望議員官員可以為市民把關。

不擔心官員小器 讚消防員聲望好

他提到國安法下雖令創作受限，會避免涉及敏感議題，以本地官員為主題應沒有問題，「邊啲高官做得唔好我一樣照唱佢。」他又指不擔心官員會「小器」，「啲人問我『啲高官有冇畀壓力你？』我都話冇，得啖笑咋嘛。」

而另一台飄色則會以消防員為主題，黃成就指是因為香港的消防員在土耳其地震時為當地提供協助，「不怕天寒地凍，好勇敢去救人，國際上聲望好好。」

修補支架 確保安全

惠海陸同鄉會主席鄺世來是飄色的師傅之一，他指最困難的地方是為小朋友製作衣服，「啲衫有啲特別pattern，要修修改改，要執，帽又要周圍搵啲部門同事借。」他指疫情三年，當年的小朋友已長大，不適合飄色，要另外再找人選，另外亦發現飄色的支架太舊，要作修補，「一定要保障小朋友安全。」

非長洲居民亦可當主角 姊妹傳承傳統

5歲麥小朋友便是在飄色中扮演麥美娟，其母陳女士指她們並非長洲居民，是特意由將軍澳前來參加，每次綵排都特意乘船到長洲，今日已經是第4次。陳女士指本來都以為是長洲居民才可參加，在長洲居民的朋友介紹下便來試試，「畀佢試下，一個好好經驗，畀佢睇下原來飄色係咩嚟。」

而5歲的邱小朋友是消防員那一台飄色的「上色」，即是較高位置的小朋友，邱太提到大女四至五年前亦參加過飄色，而細女看過當年的照片後亦表示有興趣，所以讓她試試。對於復辦太平清醮及飄色，爸爸邱先生指「都係開心嘅，畀佢一個童年回憶，見佢細細個咁樣大個都冇機會再做，大個之後回想起都係一件好開心嘅事嚟。」