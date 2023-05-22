逾千長者參與膝痛管理計劃　行路15分鐘要休息　鍛練後可行3小時

香港聖公會福利協會在賽馬會慈善信託基金捐助下，於2019年推行為期4年的賽馬會「無痛E世代」長者膝痛管理計劃，吸引 1,292名長者參與，他們先經物理治療師評估，再按他們的膝痛情況及體能測試結果，然後使用由計劃特別研發集運動、人工智能遊戲、治療三項功能於一身的運動應用程式「雙膝掌門人」，訂立專屬運動處方。



有參加者表示參加計劃後膝關節情況有大幅改善，他提到以前行路15分鐘便要停下來休息，經鍛練計劃後，行路三小時亦沒有問題。



計劃為期六個月，首三個月主要針對痛症紓綬、情緒自我管理，以及飲食體重管理，之後三個月主要為運動管理、和膝友支援，在計劃的第三個月及第六個月，參加者需進行各一次全面評估。

而「雙膝掌門人」運用了人工智能技術，可實時偵察玩家動作，令程式人物擺出同樣姿勢，當印有不同姿勢的卡板向角色迫近時，長者只要做出相同動作，角色就能通過卡板得分。

所有動作均由計劃的物理治療師設計，分為伸展運動、強化肌肉運動、平衡力運動、及關節紓綬四大類，更會即時自動截圖紀錄他們的運動姿勢以及關鍵點等數據資料，長者在與物理治療師會面時，治療師可作出評語，與長者一起檢討動作及運動組合。

區先生指以前深受腳痛的困擾，大約走15分鐘便要停下來拉筋舒緩，而在參加計劃及自行保持鍛練後，現在行路3小時亦沒有問題。（盧翊銘攝）

區先生及太太是計劃的參加者之一，區先生提到去年左腳走路時關節突然有怪聲，醫生指是膕窩的位置生骨刺，但又未到要做手術的地步，雖然有進行物理治療及針灸，但情況卻未有大幅改善。直到去年參加計劃，除了6個月的訓練外，之後亦一直有保持照計劃的方針鍛練，再多2個月後情況出現大幅改善。

區先生指他以前深受腳痛的困擾，大約走15分鐘便要停下來拉筋舒緩，而在參加計劃及自行保持鍛練後，現在行路3小時亦沒有問題。他又指走路的姿勢都有不同，形容以前是「拖住隻腳嚟行。」過去上落樓梯時亦要兩步一級，現在則可以一步一級，較過去更敏捷。他認為面對膝痛要積極面對，「實有方法解決到，千祈唔好做懶人。」

聖公會指調查發現，大部份計劃參加的長者，在柔韌度、下肢肌肉耐力測試、靈活度及平衡力均有顯著的提升。按照相同年齡層和性別群組作對比，計劃前接近三成參加者柔韌度不達標，三個月的介人後，輕度、中度及嚴重組別的參加者的表現均有顯著提升，中度組別參加者柔韌度總體達標的比例增加至八成半，並能於6個月内維持。

調查亦反映靈活度及平衡力表現有改善，透過計時起走測試結果可見，參加計劃後高風險跌倒人士比例由 27.4%減至 15.4%。而下肢肌肉耐力測試方面，計劃前整體只有4成合格率，在計劃後六個月評估顯示，其達標比例增至7成。

謝家德指運動及鍛練不單能幫助膝關節繼續活動和變得更靈活，還可以加強膝蓋周圍的肌肉，讓膝蓋維持在正確的位置上郁動。（盧翊銘攝）

香港大學運動中心總監謝家德指，運動及鍛練不單能幫助膝關節繼續活動和變得更靈活，還可以加強膝蓋周圍的肌肉，讓膝蓋維持在正確的位置上郁動，加強膝蓋周圍的肌肉，能幫助面對不可預見的情況，例如滑倒或踩到不平坦的地面，並立刻採取糾正措施。