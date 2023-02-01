東區醫院增關節置換手術減輪候　膝痛病人術後可去飲茶、做運動

膝關節炎是為最常見的退化性疾病之一，關節置換手術的病人更人數眾多，東區醫院去年底加強服務，由原本一年服務200個病人的手術節數，增加至500個，目標是一周能提供10個手術。醫生指出，若不增加手術節數，病人或需等候超過10年才能做手術。醫院亦同時加強其他服務配套，例如術前評估及教育、日間病房復康節數等，以提供跨部門的一站式治療流程。



80歲的鍾婆婆疑因年輕時經常要蹲下，致受膝關節痛困擾逾20年，「痛到行唔到好辛苦，好多嘢都唔得（做不到）。」求診發現O字腳變型嚴重，「未做手術一日食四次止痛藥都唔得，我都唔食啦，由佢痛啦。」幸好她接受了關節置換手術，現在去廁所已毋需再使用拐杖，亦可以去飲茶、做運動。



膝關節炎為最常見的退化疾病之一，截至去年9月30日，港島東聯網一年有約2,600病人輪候做關節置換手術，大部份病人為60至80歲，除了病情緊急會安排優先做手術外，若無增加手術節數，每年又有2,600名病人輪候，而一年僅服務200個病人的話，有病人或需等超過10年才能接受手術。

東區醫院去年10月增加關節置換手術的服務量至500人，增幅約1.5倍，希望藉此減少輪候時間。

現年80歲的鍾婆婆，是醫院增加關節置換手術後第一批病人，她30多年來從事捕魚工作，疑因工作要長期蹲下，致膝關節勞損退化。她在2005年被轉介至東區醫院骨科門診，採取藥物等保守性治療，每4個月覆診一次。

鍾婆婆起初病情不嚴重，但在最近一至兩年情況轉差，到2021年鍾婆婆的膝痛惡化，「痛到行唔到好辛苦，好多嘢都唔得（做不到）。」由於病情較嚴重，因此獲優先處理，一年內獲安排做手術，術後生活質素大有改善 ，可做家務，外出飲茶及做運動，就連之前須別人協助才能去廁所，「出咗院冇幾耐就自己去到廁所，唔使揸拐杖。」鍾婆婆在術後更毋須再依賴止痛藥減膝痛。

東區醫院物理治療部部門經理温淑盈表示，以往手術後接受物理治療復康服務至少要等兩星期，現在服務能即時銜接，術後一星期即可進行復康治療。另外，以前病人需要120多日才能康復及得以自理，現時只需80日內就能行樓梯、乘座交通工具及毋需用拐杖。隨後亦要覆診跟進情況。

團隊表示，輪候進行置換手術期間，除需定期到骨科門診覆診，亦要接受物理治療減慢膝關節退化速度及作術前復健、接受職業治療部的家居環境評估及日常生活訓練、配戴矯形器或鞋墊減輕關節磨蝕，以及進行8至12個星期的營養狀況評估，適時提供減重或增肌的建議。

病人亦會接受四星期術前評估及教育，包括身體檢查、照X光、抽血等，不但提供住院手術的流程資訊，亦會檢查病人的身體狀況是否適合做手術，以往有少於5%病人在術前評估時放棄或被認為不適合做手術，醫院會尋找另一病人去填補其空缺，避免浪費名額。