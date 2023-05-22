灣仔靈糧堂幼稚園多人染急性腸胃炎　涉22名學童兩職員　情況穩定

灣仔靈糧堂幼稚園爆發急性腸胃炎個案，涉及22名學童及兩名職員，他們自5月16日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵，當中一人須入院，經治理後已出院，全部病人情況穩定。



衞生防護中心指，根據流行病學調查，爆發個案中的兩名學童曾於該校的公眾地方嘔吐，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。



香港靈糧堂幼稚園爆發急性腸胃炎個案，涉及22名學童及兩名職員。（資料圖片）

位於灣仔禮頓山禮頓里6號的基督教香港靈糧堂幼稚園爆發急性腸胃炎個案，涉及22名學童，當中包括11男11女，年齡介乎四至六歲，另外亦涉及兩名職員，他們自5月16日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵，其中17人已求醫，當中一人須入院，經治理後已出院，全部病人情況穩定。

中心表示根據流行病學調查，爆發個案中的兩名學童曾於該校的公眾地方嘔吐，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。衞生防護中心又指已派人到該校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察，現正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

衞生防護中心建議市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

保持室內空氣流通；

注意飲食衞生；

使用不同的用具處理生及熟的食物；

避免進食未經徹底煮熟的食物；

飲用經煮沸的水；及

不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

