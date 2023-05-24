首季A股投資騙案79宗涉七千萬　退休護士假App炒股失451萬退休金

近年不少散戶轉投「炒A股」，警方今年首季錄得79宗內地股票投資騙案，損失金額7,174萬元。有「零投資經驗」的退休男護士受網上「投資經紀」慫恿，下載虛假「A股通」手機App炒股，先後投資儲蓄及退休金共451萬元。雖然帳面大賺100萬元，但當提款離開，系統卻諸多藉口，始知受騙，但為時已晚。



另有具十年投資經驗的股民「老貓燒鬚」，見投資的內地股隻隻「升停板」泥足深陷，最終無法提款損失122萬。



警方今年首季錄得79宗內地股票投資騙案，損失金額7174萬元。（張浩維攝）

去年總投資騙案2850宗 損失18.6億

警方在2020年至2022年錄得投資騙案，由510宗上升4.5倍至2,850宗，損失金額由8.6億倍升至18.6億元。警方留意到近期有人假扮專家，在社交平台誘騙投資內地A股，今年1至4月內地股票投資騙案錄得79宗，涉款7,174萬元，去年同期只有1宗涉款6萬元。

退休護士帳面顯示大賺100萬 提款被拒為時已晚

今年最大宗損失來自一名60歲退休男護士，他從沒投資經驗，於社交媒體認識「投資經紀」後，加入WhatsApp投資群組，按指示下載虛假「A股通」手機App，分別將100萬元匯入戶9個個人戶口，未幾帳面顯示賺了30%達30萬元。他立即加碼，「重捶」投資300萬元退休金，並向親人借來的數十萬元，當時戶口有451萬元，帳面顯示大賺100萬元，當他想離場時，系統卻諸多藉口阻止，反要求繳交手續費，其後再不能登入投資戶口，始知受騙。

投資老手都中招 入錢欲解凍帳戶始知受騙

另一名受害人李先生（化名，51歲）具有10年投資經驗，他現身說法指，年初在網上認識「投資職員」，介紹投資內地深股通及滬股通，他開頭小試牛刀，股票即「升停板」大賺10%，期間他成功提取利潤，令他深信不疑再「加碼」。數月後李先生有感「賺夠離場」時，系統指他提款出問題，要求他匯款10萬元解凍，惟入錢依然未能提取，「我先知中咗招」，最終損失122萬元。

警首5個月拘50人涉投資騙案 證據犯人在海外執法難

商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，警方今年首5個月，先後拘捕50人涉及投資騙案。她指，騙徒會在社交平台尋找獵物，由於罪案涉跨地域性，部份證據亦於海外，受害人又從未與騙徒見面，增加了執法難度。

商業罪案調查科高級督察吳振耀指，騙徒會偽冒「投資老師」，十分熟識內地投資行情，顯然做足功課，會以固定「20%至50%」回報誘騙投資，而受害人中不乏資深投資者，他們損失的金額，比沒有經驗的人士更多。

證券專家：勿亂信內幕，邊有咁好免費畀散戶

香港證券及期貨專業總會會長陳志華分析，受環球經濟影響，近年內地股投資刺熱，騙徒看準時機，訛稱有更高孖展、槓桿、自由度大的投資產品誘騙股民。他建議要在正規證券行開戶及投資，「唔好亂信內幕消息，邊有咁好，免費畀散戶分一杯羹？」